Mr.Children台北演唱會售票日決定 11月24日全面啟售

2018年10月03日 14:06 時報周刊 張毓琪

預定明年2月2日在台北小巨蛋開唱的日本國民天團「Mr.Children」，在今（10月3日0時）要帶給台灣樂迷兩大好消息，首先是主辦單位正式公告售票日期為11月24日（六），此外即日起在KKBOX、Apple Music、Spotify等三大線上音樂頻道都可以聽到「Mr.Children」！

與今天（3日）在日本推出、睽違3年4個月的全新原創專輯相呼應，本次演唱會標題取名為「Mr.Children Tour 2018-19 重力與呼吸」，而自從台灣場公布後討論與期待度均超乎預期，台日雙方也為了細節而不斷調整相關時程，最後決定在最新作品發行的當天，宣布台灣場售票日期，票價等相關資訊則預定在近期更新。

至於另一件讓人興奮的大事，就是「終於能在台灣聽到Mr.Children」！台灣除了是日本以外首個上架的地區，更一口氣將過去百萬金曲、暢銷專輯通通上架，讓台灣樂迷能從頭複習與更加認識這些年來的Mr.Children，KKBOX、Apple Music、Spotify等上架相關訊息以該平台為準。

「Mr.Children Tour 2018-19 重力與呼吸 in Taiwan」演唱會將於2019年2月2日在台北小巨蛋舉行，11月24日正午12點整在拓元售票系統全面啟售，票價、票區等相關訊息請鎖定「Mr.Children Live in Taiwan」臉書專頁。

(時報周刊)