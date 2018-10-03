年輕人住豪宅不是夢！鄉林建設為中部年輕族群打造「輕豪宅」

2018年10月03日 14:23 中時 盧金足

台中市府開放大坑登山步道認養，獲企業熱情支持。（圖／台中市府提供）

台中市居住環境佳、綠覆率高，交通便利，為鄰近中彰投縣市民眾移居首選。（圖／鄉林建設提供）

房市回溫，建商推力道加強，上市建商鄉林建設甫通過台中市大新段840地號購地案，看好位在基地位在北屯區與潭子區交界，省道台三線旁的大新段，鄰近台74線快速道路及捷運綠線機場總站，極富交通與生活機能，預計今年10月動工，將是鄉林首座為中部年輕人打造的「輕豪宅」，備受市場矚目。

長期推動社區綠化及社區空中菜園的鄉林建設，近期即將在台中市北屯區與潭子區交界，省道台三線旁大新段推出新案

，計畫將社區對面國小的天橋與獎勵開放空間結合成為綠化空間，並斥資委託設計師，打造社區另一側的綠地成為親子公園，增加與鄰近居民的良性互動，做好敦親睦鄰。

鄉林建設副總經理方偉民表示，大新案定位為首購型產品，首購族群通常是結婚不久、孩子還小的夫婦居多，因此公司決定一併認養周邊小型公園及穿越馬路的天橋，打算規劃親子休閒及安全、綠美化的活動空間，讓未來的住戶可以享有安心舒適的居家生活。

友善生活空間！不少品牌建商推案之初，主動將建案周邊的人行道與開放空間納入社區設計，甚至提計畫養護周邊公園

、綠地，新建築搭配完善規劃的植栽景觀，為都市總體價值加分，也提高企業品牌形象。

方偉民指出，台中房市獲外地客青睞，除價格親民，還有一大誘因，就是居住環境佳、綠覆率高，台中因為交通便利，為鄰近中彰投縣市居民移居首選，隨著高鐵一日生活圈成形之後，這幾年北部客人南下購屋置產相當普遍，尤以移居宜居，鄰近公園、綠園道的建案，因為綠覆率高又具備休閒機能，往往為悠閒居家生活加分不少。

鄉林不動產研究室指出，台中市府推動「8年 100萬棵植樹計畫」，響應年底花博盛會，營造台中市成為「花園城市」，鼓勵民間企業團體或個人共同參與認養公有土地植樹，或在私有土地造林，讓市民擁有更多綠地。

台中市府觀光旅遊局推動大坑登山步道認養，獲企業踴躍迴響，大坑是中部地區熱門登山地點，為使提升登山品質，獲台中企業熱情支持認養，大坑10號登山步道及9號與10號登山步道交界平台已獲企業認養並完成簽約，市府感謝熱心企業出錢出力，公私協力合作，共同維護美麗的登山步道。

鄉林建設集團董事長賴正鎰推建案也營造友善空間，曾認養過英才路向上路「鄉林總裁行館」周邊西區雙龍里附近園道

、及南屯「鄉林綠世界」對面的公園與籃球場，讓別墅社區居民可以就近運動休閒。

對都會居民而言，環境與區段都是購屋優先考量選項，打造低碳城市，綠覆率更向來被視為觀察指標之一，加上重大建設陸續到位，年底捷運綠線即將試營運，捷運藍線也已納入中央前瞻計畫中，吸引許多外地人口移居台中，台中也躋身全台第二大城。

方偉民表示，以往由外地到台中就業工作的民眾，覓屋置產

，多數是選擇靠近交流道或高鐵站，例如中港交流道、中清交流道周遭、烏日高鐵特區，這兩年軌道經濟起飛，捷運沿線及台74線快速道路沿線，漸受外地購屋客關注。

(中時 )