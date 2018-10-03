孫大千曝：台灣政治未來潛在「幾大趨勢」

前立委孫大千。(圖／本報資料照，鄭任南攝)

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中時電子報
/綜合報導

據《TVBS民調中心》9月期間針對六都市長支持度所做的民調，結果顯示，藍綠兩黨仍瓜分主要支持度來源，唯獨台北市仍由現任市長柯文哲一馬領先，前立委孫大千指出，從縣市長選情的變化，可以看到「台灣政治發展的十個趨勢」。

孫大千在臉書發文指出，從縣市長選情的變化，可以看到台灣政治發展的十大趨勢，分別如下。

第一，「千萬不能再依賴藍綠陣營的基本盤」。

第二，由於兩大政黨的表現不如人意，「政黨的標籤將會成為候選人的包袱」。

第三，「傳統藍綠的政治版圖已經開始重組」。

第四，天王和大老對選民來說，已經失去了吸引力和號召力。

第五，抹黑、抹黃、和抹紅的效果極為有限。

第六，「個人魅力取代黨派色彩，成為決勝的關鍵」。

第七，「蔡英文和賴清德是最大的票房毒藥」。

第八，新興年輕選民將會主導未來選舉的結果。

第九，「砸大錢開支票的政策買票」，完全被選民看破手腳。

第十，「民眾心中感受，透過網路平台的凝聚和放大，將會充分反映在投票行為上」。

對此，網友們表示，「以後真的是選人不選黨」、「委員的思想算是這一大票政治人物中很前衛的了！」、「大千近期的發言真的是很讓人眼睛為之一亮，少數看清現實的人」、「孫委員看的透徹」、「還蠻中肯，不以人廢言」、「高雄要變、台南要狂、台中要淨、台北要守」。

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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