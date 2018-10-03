挑戰木村拓哉舊作《從天而降億萬顆星星》徐仁國坦承「非常害怕」

2018年10月03日 14:31 時報周刊 張毓琪

因兵役問題惹爭議的韓星徐仁國，今次在《從天而降億萬顆星星》製作發布會上展現滿滿誠意，一出場即鞠躬道歉：「首先我要為這段期間令大家操心表示抱歉，我會以好的演技好好消化金武英這個角色來報答大家。」

徐仁國坦言接拍該劇之前苦惱許久，是導演給了他勇氣：「(導演)在先跟我提議演出這部作品時，我也是非常害怕，也覺得是不是還不該演，但經過不斷的煩惱和討論後，決定一起參與這部作品。」徐仁國也表示會重新詮釋原作日劇中木村拓哉經典角色：「我們和原作不是有出入，而是完全不同，假如說木村拓哉擁有屬於他的外貌和魅力，我也會以自己的魅力來做優點，創造全新的角色金武英。」最後還開玩笑補充說：「我不是指我外貌很帥的部分。」

女主角庭沼珉和朴成雄在劇中則飾演相依為命卻互相吐槽的一對兄妹，在劇本導讀時庭沼珉就被劇中哥哥朴成雄虧說三天沒洗頭，以及兩年來從來沒有戀愛的影子、沒有詭異的外宿、沒有買過性感的內衣。而在劇中飾演多年刑警的朴成雄則被庭沼珉回擊說：「你的暱稱是劉科長，因為不像上班族，卻像是上班族，像是萬年科長啊!」犀利的兄妹對話讓朴成雄現場忍不住說：「一邊讀(劇本)，一邊火氣上來。」笑翻大家。

這對吐槽兄妹在發布會上則自爆選角內幕，朴成雄直接說：「因為(兩人)長得像才選我。」庭沼珉表示：「要說哪裡像的話，我們兩個眼睛都有點垂垂的，我們在拍戲的時候互相都這樣想。」

最新韓劇《從天而降億萬顆星星》由徐仁國、庭沼珉主演，翻拍自2002年由木村拓哉、明石家秋刀魚、深津繪里等人主演的經典日劇。故事講述廣告公司設計師劉真江(庭沼珉飾)在童年時因為意外而失去父母僅與哥哥(朴成雄飾)相依為命，經歷慘痛的人生後遇見謎一般的男子金武英(徐仁國飾)，兩人之間如賭注般的愛情故事。《從天而降億萬顆星星》自10/4起每周四、五於愛奇藝台灣站全網獨播。

(時報周刊)