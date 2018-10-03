萬里蟹美味正當時！龜吼漁港「免費接駁車」帶你吃尚青

高CP值萬里蟹。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

秋天到了，正是螃蟹最肥美的時機！愛台灣，當然要吃來自北海岸的「萬里蟹」！話說近來秋高氣爽，人潮開始湧進野柳漁港及龜吼漁夫市集大啖萬里蟹，市府為使附近交通順暢，除龜吼漁港附近開設石角停車場（步行至龜吼漁港僅需10分鐘），特別在10月每例假日開放翡翠灣停車場供民眾免費停車，還有台灣好行及國光客運等大眾運輸工具，讓民眾好吃好玩不塞車！

萬里蟹產季為9月至12月中，為因應大量車輛，龜吼、野柳漁港實施人車分道管制，並視港區停車狀況於台二線石角路口及野柳港東路與港西路口，實施交通及停車管制，除公車及活動接駁車外，其他車輛禁止進入，活動接駁車自10月6日至10月28日，每週例假日（含雙十國慶）10時自18時止，於翡翠灣停車場門口每10-15分鐘發一班車，建議民眾可以將愛車停在翡翠灣停車場後轉搭接駁車至龜吼與野柳地區。

另外北觀處去年於石角海濱閒置空間規劃建置免費石角停車場，民眾開車經玉田路於第三路口海景路右轉進愛情海太平洋溫泉會館，即可抵達石角海濱停車場，有150個免費停車場，車輛停放該地的民眾沿濱海步道步行5-10分鐘抵即可到達龜吼漁港。

新北市政府漁業處表示，歷年在萬里蟹產季期間，大量人車湧入龜吼野柳等地，市府已規劃免費停車場供民眾利用外，其實有相當多公車路線可供民眾利用，住在市區的民眾可利用國光客運1815路線於台北車站東三門上車往金青中心，或是基隆客運953路線板橋往金山，皆可在野柳或是翡翠灣下車，搭乘火車的民眾也可以直達基隆火車站轉基隆客運862、790及台灣好行龍宮尋寶西線抵達野柳，歡迎民眾多加利用。

(中時電子報)

龜吼石角停車場路線圖。（新北市漁業處提供）

公所免費接駁車路線圖，歡迎民眾多加利用。（新北市漁業處提供）
大眾運輸工具列表，歡迎民眾多加利用。（新北市漁業處提供）
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