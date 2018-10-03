高雄「雄熁Hah」節能大進擊30萬獎金獎品

2018年10月03日 14:22 中時 李義

官揪民拚節電，高雄市政府與經濟部合作執行「縣市共推住商節電行動」，總獎金及獎品高達30萬元，422公升雙門變頻冰箱及50吋LED液晶顯示器的0元競標，給搶頭香的50位民眾。

高市府經發局表示，炎炎夏日，總是令人苦不堪言，而位處南方的高雄，更是有長達5個多月的夏天，不論是商家或住家都為既要涼爽又要節省荷包而傷神。

透過「雄熁Hah」節能活動，宣導汰換老舊耗能的電器，可以節省電費支出守住荷包，還可以節約能源。

經發局長李怡德表示，為鼓勵市民參與節電，特別擴大補助期程，高雄市不僅是全國補助最多、層面也是最廣。只要是107年1月1日以後汰換的老舊耗能設備，符合補助標準之節能產品，皆可申請補助。

補助分門別類，服務業、機關學校補助汰換無風管空氣調節機、老舊辦公室照明燈具及增設能源管理系統、空氣簾等。集合式住宅、辦公大樓及服務業之室內停車場補助汰換智慧照明。

一般市民則可申請冰箱汰換補助。其中汰換「無風管空氣調節機」冷氣能力每kW補助新臺幣2500元；汰換「照明燈具」及「室內停車場智慧照明」每組燈具額度最高補助1/2；增設能源管理系統補助上限100萬元為原則，且最高不逾設置費用1/2；「空氣簾」設置長度每呎補助400元；汰換電冰箱則每台補助2000元。

以一般10坪空間的商家為例，所需之額定冷氣能力約為6.5 kW，汰換補助金額為16500元，汰換後一年約可省下5千元電費；另汰換老舊T8四呎照明燈具為LED燈具，汰換補助金額加上節省的電費，初估1年即可回收成本。

10月6日下午更於高雄草衙道舉辦「雄熁」能源闖關抽獎等活動，整體宣導的總獎金獎品高達三十萬以上，希望藉由宣導，不僅達成設備汰換補助之目標，更期許為全市的再教育，以「知」的層面，推至「智」的層面，而達到「行」的目的。

(中時 )