高雄「雄熁Hah」節能大進擊30萬獎金獎品

友善列印
中時

官揪民拚節電，高雄市政府與經濟部合作執行「縣市共推住商節電行動」，總獎金及獎品高達30萬元，422公升雙門變頻冰箱及50吋LED液晶顯示器的0元競標，給搶頭香的50位民眾。

高市府經發局表示，炎炎夏日，總是令人苦不堪言，而位處南方的高雄，更是有長達5個多月的夏天，不論是商家或住家都為既要涼爽又要節省荷包而傷神。

透過「雄熁Hah」節能活動，宣導汰換老舊耗能的電器，可以節省電費支出守住荷包，還可以節約能源。

經發局長李怡德表示，為鼓勵市民參與節電，特別擴大補助期程，高雄市不僅是全國補助最多、層面也是最廣。只要是107年1月1日以後汰換的老舊耗能設備，符合補助標準之節能產品，皆可申請補助。

補助分門別類，服務業、機關學校補助汰換無風管空氣調節機、老舊辦公室照明燈具及增設能源管理系統、空氣簾等。集合式住宅、辦公大樓及服務業之室內停車場補助汰換智慧照明。

一般市民則可申請冰箱汰換補助。其中汰換「無風管空氣調節機」冷氣能力每kW補助新臺幣2500元；汰換「照明燈具」及「室內停車場智慧照明」每組燈具額度最高補助1/2；增設能源管理系統補助上限100萬元為原則，且最高不逾設置費用1/2；「空氣簾」設置長度每呎補助400元；汰換電冰箱則每台補助2000元。

以一般10坪空間的商家為例，所需之額定冷氣能力約為6.5 kW，汰換補助金額為16500元，汰換後一年約可省下5千元電費；另汰換老舊T8四呎照明燈具為LED燈具，汰換補助金額加上節省的電費，初估1年即可回收成本。

10月6日下午更於高雄草衙道舉辦「雄熁」能源闖關抽獎等活動，整體宣導的總獎金獎品高達三十萬以上，希望藉由宣導，不僅達成設備汰換補助之目標，更期許為全市的再教育，以「知」的層面，推至「智」的層面，而達到「行」的目的。

(中時 )

年輕人住豪宅不是夢！鄉林建設為… 《文化報報》花之禮讚─4大美術館…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。