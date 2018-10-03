台北周末音樂不斷電 台日韓泰13組樂團10.6起開唱

2018年10月03日 14:31 旺報 廖慧娟

2018台北週末音樂不斷電的評審88顆芭樂籽主唱阿強（左起）、冠伶與董事長樂團吉董。（新視紀整合行銷提供）

由文化部指導、台北市政府文化局主辦的「2018台北周末音樂不斷電」，今天（3日）於後台 Backstage Café舉辦實地決選宣傳記者會，宣告自10月6日起至11月3日連續5個周末將有48組原創音樂團體及台灣、韓國、日本、泰國共13組知名樂團於台北市各展演空間熱力開唱！

記者會在2017優勝團隊「黎可辰」帶來創作歌曲演出揭開序幕，本屆全案製作人梁序倫、音樂導師吉董、同時為評審及演出嘉賓的八十八顆芭樂籽的主唱阿強與貝斯手冠伶也到場站台力挺，希望參賽團隊都能全力以赴挑戰實地演出。

今天記者會上，也有不少本次入選團隊出席，一同號召喜愛音樂的民眾們到場為他們加油，感受現場演出的魅力氛圍。

今年出道滿20年的八十八顆芭樂籽目前正在進行世界巡迴，將前往韓國、日本、中國、歐美等地演出，也宣布年底將發行紀念精選輯，記錄前20年的音樂生涯，收錄的歌曲都是團員討論後覺得最值得被新歌迷和舊歌迷知道的歌，緊接著也將舉辦精選輯發行巡演，會將這些歌曲重新整理翻唱。

阿強在電影《搖滾樂殺人事件》中有不俗表現，他表示除了最愛的音樂，未來也將多方嘗試，包括戲劇、主持。

本屆賽事分為線上初選及實地決選，共有170件作品報名，經評審團線上初選出48組團隊進入實地決選挑戰現場演出。決選勝出的6強新秀將由音樂導師培訓後，於12月9日進行線上成果發表會，透過線上人氣票選與評審決議後選出一組首獎大團。活動詳情請上官網http://www.taipeiliveforever2018.com.tw或於Facebook搜尋「2018臺北周末音樂不斷電」。

(旺報 )