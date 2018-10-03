走私百把槍、萬發子彈 竹聯幫分會長廖緯蒼重判20年

竹聯幫弘仁會板橋分會長廖緯蒼走私案，基隆地院判處20年刑期。（李怡萱攝）

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李怡萱

竹聯幫弘仁會板橋分會長廖緯蒼，今年5月間走私109支長短槍及萬發子彈案，基隆地院判處主嫌竹聯幫分會長廖緯蒼20年刑期，併科60萬元，共犯陳建斌等人分判15至5年等不同刑期。

據悉，廖男先透過林聖評找在台收貨人，而林男則透過女友林玉娟的前男友陳建斌承攬，並指示陳前往新北市租迷彩倉庫，供槍枝進口後藏放。廖再透過香港籍友人陳鳳翔與不知名男子，4月20日從菲律賓取得7支長槍及102支手槍，與1萬2379發子彈、彈匣等違禁品，夾藏在注塑機內，透過香港轉運後再進入台灣。

偵辦人員假意讓貨物通關，5月4日尾隨貨櫃到迷彩倉庫附近埋伏，見犯嫌準備拆箱，擔心槍枝取出後有危險，當場拘提陳建斌與林聖評的弟弟林清和2人，並循線追查在逃共犯。刑事局則透過國際合作，台警緊急註銷2人護照，最後由新加坡警方將2嫌逮歸案。

檢方調查後，以廖拒絕透露槍枝來源，加上走私槍彈數量龐大，嚴重危害社會秩序，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，向法官聲請將廖男量處無期徒刑，併科罰金新台幣3千萬元。

另外，陳建斌、林聖評、林玉娟與林清和、陳鳳翔等5人，也被依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。法院審理後，認定林玉娟為幫助犯，判她5年徒刑，林清和無罪，陳鳳翔公訴不受理，可上訴。

(中時 )

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