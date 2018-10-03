《文化報報》花之禮讚─4大美術館聯合大展

2018年10月03日 14:17 中時電子報 文／臺中市政府文化局

2018臺中世界花卉博覽會將於11月盛大舉辦，臺中市政府早自2014年開始，就以多元的展演活動為花博暖身，包括裝置藝術、插花體驗、戶外音樂會及文學詩集出版等，將花卉融入藝文的自然美學，並連結其他縣市，向全國甚至其他國際城市傳遞花博精神。今年10月，臺中市政府與國立臺灣美術館、國立故宮博物院、奇美博物館及東京富士美術館等4家國內外機構合作，邀請蕭瓊瑞擔任總策展人，打造「花之禮讚― 4大美術館聯合大展」，為11月的花博營運揭開序幕。

跨國跨時空 精選典藏在臺中

此次精選國立臺灣美術館、國立故宮博物院、奇美博物館及東京富士美術館等168件典藏精品，涵括繪畫、雕塑、器物、複合媒材、空間裝置及新媒體藝術等，展現臺灣、華夏、西洋與日本4 種不同的文化、世界及生命觀。故宮以中國宋代以後的陶瓷、器物、書畫及詩箋畫譜為主；奇美以西洋17世紀以後的雕塑、油畫、家具為主；東京富士美術館展出江戶時代以後的屏風、書畫；國美館以日治時期的新美術運動作品（油畫、膠彩、水彩）至臺灣當代藝術家多媒材創作（含數位影像、裝置）為內容。以「花」為主題的原因是，花在藝術創作中呈現的姿態及含意，就是人類文化與歷史的縮影，這次展覽將展出11世紀到2017年有關花的精品，橫跨時間約1000多年。4大美術館聯合辦精品展，是跨館乃至於跨國性的大展，也是近年臺灣藝文界的盛事；突顯臺灣文化與藝術的多元風貌，同時在亞洲與全球文化的共榮發展中，建構主體定位與藝術詮釋觀點的文化視野。

汲取東西方藝術精華

臺中市政府更與亞洲大學現代美術館合作，開設另一展覽「花語花博」，透過本土與國際藝術家作品，帶領民眾領略花卉結合藝術設計的美好，探討東西方藝術家對花語的詮釋，並感受人與大自然之間的連結。「花語花博」展出近70件作品，包括知名藝術家林風眠、廖繼春、楊三郎、席慕蓉、呂淑珍、袁旃、柳依蘭、張大千、常玉、丁雄泉、趙無極的作品，以及日本當代藝術家奈良美智、草間彌生與村上隆的創作。又因亞洲大學現代美術館位處臺中，因此挑選臺中出身和對臺中藝術教育具影響力的藝術家，如顏水龍、林之助及林明弘的作品展出。無論是以歷史、文化為幹呈現的「花之禮讚」，或是體驗國內外不同藝術家詮釋花語作品的「花語花博」，都是人與花之間經過長久歲月，觀察、相處、轉化進而提煉的文化結晶。2018臺中世界花卉博覽會開辦前，邀您先一同聆聽「花開的聲音」！

(中時電子報)