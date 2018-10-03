花蓮新火車站啟用 總統10分鐘快速參訪

2018年10月03日 14:23 中時 張祈

花蓮新火車站第一階段今天舉行啟用典禮，交通部長吳宏謀（右五）、台鐵局長鹿潔身（右二）、代理縣長蔡碧仲（右六）及立法委員、議長等皆蒞臨現場。（張祈攝）

蔡英文總統為避開陳抗人群，選在啟用典禮結束後快速參訪花蓮新火車站。（張祈攝）

蔡英文總統為避開陳抗人群，選在啟用典禮結束後快速參訪花蓮新火車站。（張祈攝）

花蓮新火車站採用進出分流，其中手扶梯從原本的6座增加至13座。（張祈攝）

花蓮新火車站自由廊道提供民眾休憩、欣賞列車進出站的空間。（張祈攝）

舊的花蓮火車站今天起已封閉進行整修，預計明年9月整裝登場。（張祈攝）

花蓮新火車站歷經4年施工，包括售票大廳等第一階段工程今啓用，是全台第四座特等車站，也是東部地區最大車站，第二階段預計明年9月完工，交通部長吳宏謀、台鐵局長鹿潔身等人主持啟用剪綵，蔡英文總統則選在典禮後10分鐘低調參訪。

花蓮車站改建工程斥資新台幣8.55億元，自2104年6月開工，歷時4年完成第一階段包括主體車站及機房、迎客亭、第三月台電扶梯及站前廣場增闢3車道等，完成進出站分流設備，第二階段東、西站改建則為舊車站專修、新車站設備持續升級等，預計明年9月完工啟用。

「好山、好水、好車站」吳宏謀說，花蓮車站為北迴線終點，每天約有30萬人次進出，連假期間可達5萬人次，除了新火車站的啟用，公路部分光復、富里景觀大道趕在明年過年前完工。

改建後車站以進出站分流的方式提供服務，旅客可從3樓剪票口進站，到站的旅客走地下道出站，藉此紓解花蓮站的人潮，候車空間提升6.5倍、商業空間增加4倍，並增添6座電梯及增建7座電扶梯，空間更加寬敞明亮。

花東線鐵路整體服務效能提升計畫改建新城站至台東站間27個車站及周邊附屬設施，花蓮車站改建是最後完工的工程，與台北、台中、高雄並列特等站，鹿潔身指出，第二階段工程將整建舊車站1樓將做為出站大廳、自行車補給站、小商店街，2樓則規劃做為青年旅館。

立委蕭美琴指出，除了硬體設備升級，過年前第四代購票系統將上路，也增購新列車增加5成座位數，盼能解決一票難求的問題；立委徐榛蔚則盼台鐵能將花蓮、吉安高架化，並對交通部長正面喊話，「2年半不見政府新誠意」，儘速跟進蘇花改5個瓶頸路段。

(中時 )