五星飯店麵包坊迎萬聖節！鬼靈精怪、熱狗木乃伊吸睛也美味

普諾麵包坊「鬼靈精怪麵包」內餡包裹甜蜜巧克力豆，吸睛也美味。（神旺大飯店 提供）

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中時電子報
／整理報導

Trick or Treat！不給糖就搗蛋！神旺大飯店「普諾麵包坊」10月8日～10月31日推出多款節慶主體新品，包含沾附覆盆子果醬的「惡魔手指餅乾」、內餡包裹甜蜜巧克力豆的「鬼靈精怪」、捏製成應景造型的「熱狗木乃伊」，和萬聖節必備食材-南瓜所製成的手工餅乾。西點、麵包口味甜鹹，外觀吸睛又可愛，讓萬聖節增添活潑與繽紛！

「普諾麵包坊」的木乃伊熱狗麵包。（神旺大飯店 提供）

年在台灣颳起的萬聖夜鬼怪旋風，一路從街頭變裝活動延伸到餐桌飲食。位在台北東區的「普諾麵包坊」將料理概念應用在麵包上、口味千變的「料裡麵包」，從洋溢懷器風情的青蔥麵包、肉鬆麵包、布丁麵包、丹麥波羅麵包應有盡有！今年6月間，「普諾麵包坊」也在承德路開設第二家分店，讓更多民眾品嚐時尚美味的麵包與西點！

緊接著10月31日就是一年一度萬聖節了！「普諾麵包坊」也推出多款節慶商品，陪同顧客一起迎接萬聖節，逼真寫實的「惡魔手指」，是以杏仁粉烘烤成酥脆餅乾，前端點綴健康堅果，並於未端沾上酸甜的蔓越莓果醬營造斷指的視覺，兼具美味與造型，是每年萬聖節的熱銷商品，今年搭配抹茶、南瓜口味等餅乾組合為萬聖驚喜罐。打造成幽靈造型的「鬼靈精怪」則是包裹甜蜜巧克力餡的鬆軟麵包，。

除餅乾和麵包，普諾麵包坊西點主廚余振堯也選用常見於的萬聖節裝飾的「南瓜」製成「南瓜起司」、「南瓜輕乳酪」等甜點，富含營養素的健康食材同時也能帶來濃郁的節慶氣氛，過一個健康美味兼具的萬聖節。

(中時電子報)

「普諾麵包坊」惡魔手指。（神旺大飯店 提供）

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