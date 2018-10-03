支援非洲豬瘟防疫 養豬產業計畫5.8億元過關

考量中國大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，養豬產業振興發展計畫預算以5.8億元通過。（資料照，農委會畜牧處提供）

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中時

立法院經濟委員會今（3）日審查107年度農業特別收入基金，針對養豬產業振興發展計畫預算，原凍結30%，但考量中國大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，此預算須支援防疫工作，委員會同意酌刪575萬元，以5億8000萬元核定通過。

近期非洲豬瘟疫情升溫，餵食毛豬廚餘已被學界認為是疫情傳染途徑之一，但有感於農委會僅止政令宣導，對業者是否執行高溫烹煮廚餘以殺菌消毒，未全盤調查掌握，故立委高潞‧以用提案凍結養豬產業振興發展計畫預算30%，待農委會提出餵豬廚餘政策相關防疫措施之書面報告，始得動支。

但農委會畜牧處長謝耀清解釋，此計畫主要用於提升養豬場及市場端養豬產業競爭力，及口蹄疫撲滅工作，未包含防範非洲豬瘟入侵，農委會將研擬相關防疫措施，再提供委員書面報告，希望解除預算凍結。

委員會主席蘇震清也緩頰說，防疫如同作戰，一有缺口養豬產業會崩盤，希望解除預算凍結，讓農委會趕快落實預防工作。但高潞‧以用認為，預算不刪、不動，無法發揮監督作用，主管機關也不會積極，仍要求予以凍結。

對此，謝耀清補充說，此計畫主要用於補助各縣市政府，目前核定率已到9成多，也需要為產銷調節預留一些經費，希望維持原列預算。農委會副主委黃金城也表示，此計畫涉及養豬產業結構調整，口蹄疫也從七月開始拔針，希望防疫工作預算不要刪減。

最終，經蘇震清協調，委員會同意養豬產業振興發展計畫原預算5億8575萬元，以酌刪575萬元，並須提出完整書面報告，核定通過。

(中時 )

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