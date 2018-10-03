總統府國慶邀請卡 國民黨批：國旗竟比蘇嘉全名字小

2018年10月03日 14:43 旺報 潘維庭

民間團體與國民黨今年仍在10月10日下午2時於國父紀念館舉行民間版國慶活動。（國民黨提供）

雙十國慶即將到來，國民黨這次仍在當天下午2時於國父紀念館舉行民間版國慶活動，國民黨文傳會代理主委唐德明3日上午表示，今年府方的國慶邀請函，雖然有了國旗，但國旗竟比蘇嘉全的名字還小，「不但讓人感覺不到民進黨的誠意，更會讓人有一種淡淡的哀傷，中華民國就這麼不受待見嗎？」

唐德明表示，民國105年5月20日，蔡英文女士就任總統的時候，是對著國旗暨國父遺像進行宣誓，但她身為中華民國總統，卻一點都不以中華民國為榮，不情願直接稱呼國名，經常以「這個國家」來代替。

唐德明稱，「我們所有熱愛中華民國的國民要請教蔡總統，中華民國曾經有一絲一毫辱沒妳嗎？你為何要如此輕賤我們的國家和國旗？唯一的解釋就是，蔡英文女士並不愛中華民國，她對中華民國沒有任何歸屬感。」

唐德明指出，也正因為如此才能解釋，為什麼去年的國慶大典邀請卡，裡裡外外找不到國旗，連到底是慶祝哪一國的國慶都搞得模模糊糊，讓所有熱愛中華民國的國民情何以堪？

他表示，「民進黨政府不辦人民辦」，就是在這樣子的緣由下，連續在國父紀念館舉辦了幾次人民慶典，慶賀雙十國慶。這一切都要感謝前國防部長伍世文、建築師宋緒康，因為有他們熱愛中華民國的熱情，國慶日才不會被埋沒，希望所有熱愛中華民國的國民們，都能夠一起共襄盛舉。

唐德明也比較連兩年的府方國慶大典邀請卡，他指出，今年的國慶邀請卡，好像和民進黨過去的調性有些不一樣了，一方面是因為民間國慶舉辦的有聲有色，不容他們故意輕忽雙十國慶；另一方面，則是因為中央執政成績太差，因此不敢不在邀請卡上秀出國名與國旗，「但可憐的是，國旗竟然比蘇嘉全的名字還小，不但讓人感覺不到民進黨的誠意，更會讓人有一種淡淡的哀傷，中華民國就這麼不受待見嗎？」

他強調，如果熱愛中華民國的群眾夠多、夠強大，中華民國就不會如此被輕視，因此，希望今年的活動，熱愛中華民國的國民都能踴躍參加，就像自己設計的邀請卡一樣，一貫地熱情、一貫地熱愛國家、一貫地熱愛國旗，並呼籲熱愛中華民國的群眾們，10月10日下午2時，一起來到國父紀念館，共同慶祝雙十國慶。

(旺報 )