黃俊雄：布袋戲分傳統或創新，我覺得很奇怪

2018年10月03日 15:06 中時 周麗蘭

周麗蘭／雲林報導

85歲的布袋戲大師黃俊雄仍活躍於布袋戲演出，3日出席2018年雲林國際偶戲節時，針對有人評論他的布袋戲偶遠離傳統一事解釋，布袋戲偶越做越大是為了配合電視、電影鏡頭拍攝，不是在競爭中另闢路線，他沒那個意思。

黃俊雄致詞時說，做布袋戲的都有自我的觀念，自我約束是傳統或創新，他聽起來很奇怪，因為布袋戲都是從傳統開始的。

他說，最近對於布袋戲傳統與創新有爭議，有人說黃俊雄做的戲偶都是新的，脫離傳統很遠了，他要做個說明，14歲他開始開班，做傳統布袋戲，從8吋、1尺、1尺2、 1尺8、 做到3尺、3尺3（電影尺寸），都是為了配合鏡頭，戲偶越做越大，因為太小隻的畫，遠景拍不到特寫，看不到細緻的動作，所以把戲偶放大了。

黃俊雄信手拈來「劉三」就能把觀眾逗樂。（周麗蘭攝）

黃俊雄強調，「不是做了一個東西與同行競爭，我沒有那個意思」。他表示他兒子一直努力，把大戲偶商業化，現在越做越漂亮，但是為漂亮付出的努力是很多的，一尊戲偶動輒要刻2、3天，只賣2、3000元還抵不到工資，現在的戲偶變大、眼睛會動、服裝一套上萬元，因此一尊精緻打造的布袋戲偶4、5萬元，大家嫌貴，但日本人來看覺得便宜，因為做功很細。

黃俊雄近來每年都參加雲林國際偶戲節演出，今年將於13日晚間8點閉幕典禮壓軸演出「雲州大儒俠—史、藏秘辛大結局」。

(中時 )