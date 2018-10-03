高雄》他用「這輩子」沉痛告白：韓國瑜當選就回高雄

2018年10月03日 14:46 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

年底選戰接近，各地選情升溫，國民黨高雄市長參選人韓國瑜近來聲勢高漲，不過要讓民進黨長期執政的高雄市翻盤，恐怕還有苦戰。有網友在社群媒體轉貼高雄瑞祥國小老師的一封信指出「就算我這輩子教過各位，拜託大家這一次吧！市長請支持韓國瑜，讓高雄變天，若韓國瑜當選了，我就考慮回高雄。」

一名台南師專網友轉貼高雄瑞祥國小退休教師蔡文榮的一封信指出，「“高雄”我們給了民進黨二十年了，除了硬體的外表建設外，負債2700億全國最高、人口流失全國最多，經濟萎縮，百業蕭條，百姓哀鴻遍野。」他語重心長的呼籲，換人做看看吧！

蔡文榮說，蔡英文執政以來，增加了三十多個原本沒有的機構，增聘了300多位不需經過考試的政務官，而且跟民進黨非親即戚，每人薪水平均十萬起跳，我們不該縱容他們再這樣下去了。砍了軍公教，下一波就是勞工與農民的勞保與農保的退休制度了…台灣快被掏空了，你知道嗎？台灣已被民進黨漸漸帶入了死胡同。

蔡文榮表示，過去的國民黨雖腐敗無能，但我們仍能糊得一口飯吃；如今的民進黨，其所做所為，明顯的貪贓枉法、霸道橫行更甚於先前的國民黨。如今高雄出現了一個韓國瑜，為我們生活帶來一線曙光。該是我們做主的時候了，千萬別小看你那單薄的一票，積沙成塔，積水成河，只要能讓高雄綠地變藍天，就是蔡英文的絕路了。民進黨也會再一次體認到，人民的力量不是可以讓他們拿來把玩的。我們只能儍一次，不能再繼續被騙下去了。

蔡文榮寫下「致我所教過親愛的學生，為咱們的將來一起再度動員起來，就算我這輩子教過各位，拜託大家這一次吧！敬請教育先進也試著寫寫信給您們自己建立的群組吧！別悶不吭聲了，勇敢大聲說出來吧！」

(中時電子報)