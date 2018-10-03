野狗半夜逞凶傷人愛車 里長、民眾要「緝凶」求償

宜蘭市張小姐將愛車停放在路邊，不料半夜竟遭到野狗大搞破壞，車子板金嚴重受損。（楊德源提供）

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宜蘭市張小姐將愛車停放在路邊，不料半夜竟遭到野狗大搞破壞，車子板金嚴重受損。（楊德源提供）

去哪裡找個合適又可以放心的停車位，是許多開車族每天都要煩惱的問題，宜蘭市有民眾將新買不久的愛車停放在路邊，不料竟慘遭野狗的「毒爪」，將板金抓得滿是刮痕，讓車主心疼不已；另外還有人刻意在愛車尾部黏上一隻「慘叫雞」玩偶，以防其他駕駛技術太差不會抓兩車的間距，又直接頂上自己的愛車屁股並且受損。

宜蘭市張小姐上月底將車子停放在路邊，沒想到半夜裡竟有野狗不知何故「盯」上了這輛車，又抓又咬的，將車子左前輪附近的板金抓出一道道的抓痕，而這輛車是張小姐半年前剛買的，如今無故遭野狗大搞破壞，讓她十分心疼。

當地的擺厘里長楊德源說，經檢視監視系統畫面，發現「兇手」一共有3隻野狗，兩隻白色、1隻黑色，之前附近也曾發生野狗追逐民眾的事件，連他自己都曾被野狗咬破褲子，已經商請市公所放置捕狗籠，一旦抓到野狗，將會檢查是否有植入晶片，並進一步找到狗主人求償，他也希望政府能有一套防範機制，以免還有其他民眾受害。

此外，同樣住在宜蘭市的江先生，因為發現後到停放的車子，竟將車頭緊密地頂住自己的車尾，加上之前也曾發生後方車輛技術不佳靠得太近，導致車尾烤漆脫落，於是心生一計，跑到超商買了1隻「慘叫雞」黏在車尾，並且還貼上一張「提醒告示」，只要後面的車子靠得太近，「慘叫雞」就會發出慘叫聲來提醒，這種幽默且不傷和氣的提醒方式也立即湊效，當後方車輛車主現身要開車時，不禁被「慘叫雞」給逗笑，同時也對江先生表達歉意。

(中時 )

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