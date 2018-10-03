花蓮》蔡總統：花蓮對民進黨挑戰性很高 盼這次可成功

2018年10月03日 15:20 中時 曾薏蘋

民進黨行動中常會列車「中常會去哪」，今天到花蓮，並為花蓮縣長候選人劉曉玫造勢。(曾薏蘋攝)

民進黨中常會今到花蓮為候選人造勢。(曾薏蘋攝)

民進黨行動中常會列車「中常會去哪」，今開往花蓮，並為花蓮縣長候選人劉曉玫造勢；身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，花蓮對民進黨是個有挑戰性很高的地方，但民進黨永遠得面對這個挑戰，並提出勇敢的候選人跟陣容堅強的團隊，希望這次選舉可以成功，改變花蓮，讓花蓮人覺得驕傲，有更多優質機會給在地的花蓮人。

此外，蔡英文說，觀光需要故事，需要完整交通建設更需要整體的規劃，更需要找到一個會做事的人，才能推動花蓮的觀光再生，創造更多優質的就業機會，讓觀光客來到花蓮聽故事、看美景，劉曉玫有夢想、行動力就是最適合的花蓮縣長人選。

蔡英文表示，交通是花蓮最大的問題，已經加速蘇花改，台鐵也加購了新車廂及改善售票系統。她一直都很喜歡花蓮，特別是先前花蓮地震後，花蓮很快就恢復了元氣，為了復甦花蓮的觀光，安排了很多私房景點，在台灣各地很多觀光客都來花蓮，也帶動花蓮的觀光復興。

蔡英文強調，劉曉玫也是花蓮最勇敢、最有正義感，也最瞭解在地的議員，未來劉曉玫一定會是花蓮縣最會做事的縣長，相信她及她的團隊一定會讓花蓮改變，打造花蓮成最知名的觀光大縣。

劉曉玫報告時說，過去這8年到台東觀光人次倍增，花蓮卻遠遠輸給台東，觀光人數快速縮減，大陸團客減少是原因，自由行旅客增加，可能因為便利性不足放棄花蓮，花蓮縣內的公車接駁對遊客是個困境，這些都可以改進。

(中時 )