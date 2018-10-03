MLB》洋基外卡殊死戰為何不是田中將大先發？

2018年10月03日 15:03 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

洋基投手塞弗瑞諾（右）力壓田中將大，將主投對運動家的外卡殊死戰。（美聯社資料照）

洋基4日上午8時將與運動家進行1戰定生死的外卡殊死戰，確定由右投塞弗瑞諾（Luis Severino）掛帥先發。至於為什麼不是「神之子」田中將大？大聯盟官網記者阿德勒（David Adler）指出，因為運動家打者選球一流，不容易被田中的變化球迷惑。

阿德勒指出，田中是大聯盟最刁鑽的投手之一，速球比率31％為今年先發投手最低者，仰仗指叉球與滑球引誘打者，他本季製造的揮棒落空中，33.7％為沒投進好球帶的壞球，為先發投手第4高，用壞球抓到的出局數占37.9％則排第9。

倘若洋基碰上愛揮大棒的球隊，田中就非常適合，但運動家打者可是很有耐性且精於選球，本季出棒追打壞球的比率只占4分之1，為全大聯盟次低，僅高於道奇的23.8％。

塞弗瑞諾今年不僅拿下19勝，四縫線速球均速97.6哩也是全大聯盟第一快。（美聯社資料照）

當然，帳面上塞弗瑞諾的19勝、自責分率3.39，的確都優於田中的12勝、3.75，但洋基並非只以帳面數據做選擇。那另一個問題，季中從藍鳥交易過來後，繳出7勝0敗、自責分率2.69佳績的左投哈普（J.A. Happ），休息天數也夠，為何沒能雀屏中選？

差別在球速，阿德勒根據「加權預期上壘率」（Expected Weighted On-base Average，簡稱xwOBA），一個以擊出球品質、四壞和三振為基礎計算出的攻擊數據來分析，運動家打者面對低於97哩的速球時，xwOBA為全大聯盟次高的0.391，碰上高於97哩的速球則降至第3低的0.260。

也就是說，運動家打者並不擅長打快速火球，而為何以97哩為分析標準？因為塞弗瑞諾本季四縫線速球均速就是97.6哩，為全大聯盟第一快。

至於哈普，本季使用速球的比重達58.9％，是愛投速球的前十名先發投手之一，但速球均速92.3哩，最快95.7哩，不算頂快，對上運動家打者更可能「正中下懷」，自然不是這場外卡殊死戰的首選。

(中時電子報)