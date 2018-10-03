九位非官派環委缺席 環評大會再度流會

2018年10月03日 15:05 中時 廖德修

環團人士動員數十人，中午過後就到環保署前抗議。（廖德修攝）

環保署今（3）日召開環評大會，三度審查觀塘環評案，通過後中油即可興建第三天然氣接收站。但9位學者專家背景的環評委員缺席，大會主席環保署長李應元在等待20分鐘後宣布，因法定人數不足，會議延到下周一（8日）下午2點繼續進行。這也是環評大會二度流會，觀塘環評案想闖關還得再等等。

今天缺席的9名非官派環委是鄭明修、王价巨、王誠文、李克聰、劉希平、劉益昌、劉小如、李錫堤、李公哲，也都是學者專家出身。

到場開會的是專案小組召集人李堅明與馬小康，兩人是學者專家，李堅明說，他是觀塘案專案小組召集人，且環評審查有其機制，希望案子有始有終，照程序把其走完。

6位官派環委即環保署長李應元與農委會副主委李退之、內政部次長林慈玲、衛福部次長薛瑞元、科技部次長鄒幼涵、國發會副主委曾旭正，實際到場共8人。

值得注意的是，官派環委之一、環保署副署長詹順貴請假未到，但官派環委可由他人代理出席，只是即使加上這一席，仍無法達到法定人數，因此李應元宣布延期再開會。

此外，3位學者環委吳義林、徐啟銘、高志明因個人因素必須迴避此案，不算在21位環委之內，剩下18人需10人出席才合乎法定人數，亦即9人未到就會流會。

至於下次開會是否還是相同的情形？李應元說：「不會。」這幾天會再與缺席的環委聯絡，中油提供的書面解釋也都交給他們審閱，多了解、多溝通，應該就沒有問題。

(中時 )