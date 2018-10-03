李明川無償打造「胸有成竹」 瑪莉亞喝黑咖啡瘦身

李明川（右）日前幫瑪莉亞打造金鐘獎造型。（衛視中文台提供）

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時報周刊
林彥君

瑪莉亞和師父胡瓜主持衛視中文台《歡樂智多星》入圍益智及實境節目主持人獎，李明川日前在節目後台遇到葉欣眉（瑪莉亞）仍不忘叮嚀她記得去剪頭髮，迎接金鐘獎頒獎典禮，李明川更是無償幫瑪莉亞從頭到腳精心打造整體造型，他以瑪麗亞在節目中常穿的格紋服裝來延伸，讓瑪利亞的優點展露無遺，「讓她成為胡瓜身旁最稱職的綠葉，這一點瑪莉亞可是『胸』有成竹！」

李明川表示，近幾年已經鮮少在接金鐘獎的藝人造型，但他知道瑪莉亞出道7年，身邊的資源並不多，「這是瑪莉亞人生第一次走星光大道，希望她能美美的出現在紅毯上」，才決定親手幫她從髮型、化妝到服裝全部一手包辦，就是要讓大家能看到完全不一樣的瑪莉亞，尤其在服裝上，李明川笑說：「如果瑪莉亞有得獎再給他費用就好！」

瑪莉亞為了金鐘獎積極在瘦身，她表示自己其實很容易水腫，現在每天早上起來就是一杯黑咖啡，近期太油、太鹹、太油的就盡量忌口，她早上喝了咖啡後，一直到晚上才吃蘇打餅乾，睡前發現自己的臉的確有消瘦一點，她說：「也知道對身體負擔比較大，所以有工作時她還是會正常飲食，要等典禮前一天再來執行一次黑咖啡配蘇打餅乾，空檔時還是會上一下健身房雕塑線條。」

(時報周刊)

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