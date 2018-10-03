台中綠川獲日本優良設計獎Best 100 兼顧河川治理與品牌創意

2018年10月03日 15:09 中時 陳世宗

擁有「東方設計奧斯卡」美名的2018日本優良設計獎(Good Design Award)3日公布，台中市政府水利局以「新盛綠川水岸廊道」獲得大獎，更拿下獲獎率僅2％的「百佳獎(Best 100)」，將於10月底赴東京領獎並參加展覽，讓更多國際人士認識台中綠川。

水利局長周廷彰說，市府今年以「新盛綠川水岸廊道」報名參賽，內容涵蓋河川治理、綠川品牌及創意策展；其中，綠川整治包括防洪安全、水質改善、文化保留及景觀營造四個面向，透過610公尺長的河道整治，讓過去因商業發展破壞的河川環境，搖身成為新的河岸景點，找回在地居民對舊城生活與文化認同，為舊城新生帶來契機。

周廷彰指出，綠川團隊以品牌文創設計導入工程與地方產業，串連工程、品牌與策展的社會設計概念獲得評審青睞。評審團更以「長長的河流與環境如今重新整治成功，沿著川流居民無分年齡願意再次親近，城市第一次以綠川品牌的概念經營，真正翻轉活絡了產業，名符其實創造區域的再生」作為評語，給予高度肯定。

周廷彰表示，綠川整治將秉持全流域治理概念，由中區延伸至南區，持續推動綠川2、3期工程，第2期正施工中，預計今年底完工；第3期已獲中央前瞻水環境計畫補助，正進行規劃設計，預計年底工程發包，將結合鐵道、園道及水道景觀設計，打造水域生活新空間。

「新盛綠川水岸廊道」計畫2015年開始執行，水利局長周廷彰率領專業水利團隊投入工程，展開基礎防洪與污水淨化等工作，掀開水泥封蓋數十年的綠川河道，有效整治城市水環境汙染，改善附近市民生活，也為舊城區帶來新氣象，成為國內熱門景點。

水利局並與擅長品牌設計及產業創新的嶺東科技大學許哲瑜、郭中元老師進行工程與設計的跨域整合合作，共同打造臺灣第一個擁有「註冊商標」的水岸品牌，並透過策劃「川游不息」展覽將中區人文、藝術、生活重新詮釋，喚醒台中舊城地方創生的信心與能量。

水利局強調，此次獲得日本設計大獎的肯定，鼓舞水利工程、品牌設計、藝術展演等勇於嘗試跨域整合合作的綠川團隊；期待以新盛綠川為起點，創造出更多台中與城市的創意對話空間，為城市復興注入更多創生創生與再造熱情。

(中時 )