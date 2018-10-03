花蓮新站啟用典禮 立委徐榛蔚進一步爭取鐵公路改善

2018年10月03日 15:24 中時 范振和

花蓮縣長參選人徐榛蔚體驗新站手扶梯的便捷。（范振和攝）

花蓮新站啟用典禮現場人潮洶湧。（范振和攝）

花蓮新站3日落成啟用典禮中，立委徐榛蔚呼籲，蔡政府應將「政見化為政策」，解決花東交通陳年老問題，也向交通部長吳宏謀爭取花蓮─吉安鐵路高架化，以及蘇花公路五大瓶頸路段拓寬改善事宜，企盼完善交通帶動觀光起飛。

也是花蓮縣長參選人的徐榛蔚說，繼花蓮升格為特等站後，縣政府提出計畫，與鐵道工程局、鐵路局通盤檢親，建設花蓮車站周邊場域、廊道，結合周圍市立圖書館、兒童運動公園、中山公園等，往北延伸至美崙溪畔，讓花蓮車站成為國際東大門的樞紐，推動鐵道旅遊，提升觀光產能及生活品質。

另，花蓮─吉安鐵路高架化，勢在必行，最大效益就是所有用路人的安全。她表示，花蓮至吉安約6公里，計有7個平面平交道、5個地下涵管，平面平交道因位於主要幹道，導致每日交通打結、堵塞，地下涵管更是逢雨便積水，期盼交通部力挺，儘速將鐵路高架化一併納入鐵路雙軌評估，切勿陷入「做衣服、改衣服、修衣服」的窘境。

徐榛蔚也說，蘇花公路改善工程包括「和平─和中」、「大清水─崇德」等5大瓶頸路段，希望獲得交通部長吳宏謀允諾支持，解決長年花東聯外交通的不便，給花蓮人一條安全回家的路。

(中時 )