台中金典酒店秋季蟹宴套餐 10月份推平日「2人同行1人免費」

2018年10月03日 15:35 工商 曾麗芳

台中金典酒店15樓金園中餐廳推「秋季蟹宴」套餐。（圖／台中金典）

中秋過後，正是吃蟹的好季節！台中金典酒店15樓金園中餐廳從10月1日起，推出每人1,680+10％元的「秋季蟹宴」套餐，主廚精選台南處女蟳做為套餐的主角，且運用蟹肉搭配不同食材，呈現多道創意料理；另外，今年加碼推出秋季感恩活動，凡於10月底前週一至週五的午、晚餐時段，享用「秋季蟹宴」套餐，可享有「2人同行、1人免費」的優惠。

肉食膏厚的處女蟳，堪稱台灣本土秋蟹的代表，因此，金典酒店今年「秋季蟹宴」套餐特別選用台南處女蟳，作為此次秋蟹料理的主角；主廚為保留處女蟳的原汁原味，僅以蔥薑一同蒸煮，不僅去除海鮮腥味，更帶出蟹肉的鮮甜，搭配上薑茶，不但可以暖胃又能驅除寒氣，讓品嚐美味的感動加倍。

除了清蒸之外，主廚還提供了將處女蟳做成「生滾處女蟳粥」的料理，讓消費者有更多元化的選擇；除了享用原汁蟹味外，主廚運用秋蟹呈現多元化創意螃蟹料理，其中「譚湯白玉蟹肉捲」是以切成薄片的冬瓜，包裹魚肉、蟹肉、蘆筍蒸熟後，加入譚府黃湯，讓濃郁的湯頭中，帶有新鮮的美味。

金典酒店表示，「鳳凰炸蟹柳」以海苔和蛋皮捲入蟹肉蝦泥，再拌入馬蹄、芹菜、蔥花等增加口感，炸過之後，沾上酸甜醬更添風味；還有改良自廣東名菜的「大良炒蟹粉」，用鮮奶油與蛋清混合下鍋軟炒，再加入蟹腿肉、洋菇、筍等，不但奶香撲鼻、入口香滑，且口感豐富多元。

(工商 )