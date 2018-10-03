交通局「鐵道為主、完全接駁」運輸計畫 遊花博更便捷

2018年10月03日 15:36 中時 陳世宗

交通局協調公車業者配合花博展期調整行車路線！（陳世宗翻攝）

台中花博11月3日盛大登場，為方便遊客前往各園區，台中市政府交通局以「鐵道為主、完全接駁」為主軸，協調台鐵花博期間每10分鐘1班車，並在山、海、屯及市區規劃16個接駁站，總計12條免費接駁專車路線，往返花博園區、接駁停車場、大眾運輸場站之間。每日將有300輛接駁車同步行駛，提供至少1700班次服務，坐滿即發車，預計每日疏運量將超過7萬人次。

交通局長王義川說，花博期間將以「鐵道為主、完全接駁」方式，除搭乘班次更密集的火車，市府將投入300輛接駁車同步運行，預計每日提供1,700班次。初步規畫以大眾運輸、市區、停車場、園區等四類、共12條接駁路線，並以最快速連結國道1號、國道3號及台74線，在山、海、屯及市區共設置16個接駁站，載送遊客前往后里、豐原、外埔等園區參觀。

王義川指出，接駁車每班間隔約10至15分鐘，坐滿即發車，首班車最早為上午8時開車，離園末班車平日最晚為19時45分、假日最晚為21時45分。市區可利用國道1號周邊的向上五權西、秋紅谷、麗寶樂園等搭乘接駁車；屯區可利用台74周邊的太原停車場及大里運動公園站接駁。

海線可利用國道3號周邊的外埔停車場、大甲體育場及沙鹿火車站等站接駁；山城則可利用豐原、后里、神岡、麗寶樂園等站接駁。接駁車路線包含火車站接駁的豐原東站-豐原葫蘆墩公園、沙鹿火車站-后里東站、大甲體育場-外埔園區等3條路線；市區接駁的秋紅谷-后里東站、向上-后里東站、大里運動公園-后里東站、太原停車場-后里東站的4條路線。

停車場接駁的外埔停車場-外埔園區、神岡停車場-馬場接駁站、甲保場停車場-豐原葫蘆墩公園、永豐餘停車場-豐原葫蘆墩公園等4條路線，加上園區間的接駁車，總共12條路線。

王義川強調，「不同的人、在不同的時間、走不同的路、透過不同的運具，抵達不同的園區。」以「鐵道為主、完全接駁」為主軸的花博交通運輸計畫，將提供遊客最省時、最經濟的完全接駁服務。

交通局協調公車業者配合花博展期調整行車路線，行經花博園區，可利用92、212、213、215及811路公車至外埔園區站；森林、馬場園區可利用155(含副)、214、及811路等公車；豐原葫蘆墩公園可利用12、63、92、211、212、213、215、218、235及989(含延)路公車至園區。

花博期間台中即時公車動態資訊網頁及台中公車APP都將納入花博相關公車資訊，公車動態上行經花博園區或鄰近園區之停靠站位，將特別標示花博LOGO，以利查詢辨識。自10月1日起，持悠遊卡及一卡通搭乘台鐵後2小時內轉乘公車免費，請多加利用。

(中時 )