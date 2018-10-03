《華盛頓公約》常委會 認定日本科研捕鯨違規

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旺報
張國威

共同社3日報導，限制瀕危野生動植物國際交易的《華盛頓公約》常務委員會2日在俄羅斯索契開會，會議認為日本在北太平洋科研捕鯨中捕獲的塞鯨肉以銷售為目的卸貨違反公約，決定要求日本政府妥善應對。日本政府也接受該見解，表示將在明年的下一次委員會上拿出改正對策。

塞鯨以科研為目的被捕獲，但其肉在日本國內銷售，收益成為部分經費。日本政府將不得不大幅調整科研捕鯨計畫，包括停止鯨肉銷售等。

對於禁止國際交易的瀕危物種，《華盛頓公約》規定即使是在公海捕獲後帶到本國的情況也是限制對象。公約還規定僅限於被認定為，並非主要用於商業目的的情況，在政府發行許可證後可帶回本國。

各國政府及環境保護團體紛紛指出，禁止交易的塞鯨肉作為科研捕鯨的副產物在日本國內廣泛銷售，這屬於「以商業為目的帶回」，在常委會上引發了討論。

在2日的討論中，很多國家表明了日本從2002年起從海洋將塞鯨帶回本國之舉違反公約的看法，會議最終做出了決定。日本政府表示將在明年2月1日前提出改正對策，明年5月的常委會上各國將探討其內容。日本政府還表態在常委會前不發行新的許可證，有意推遲科研捕鯨船團出海。

日本2002年到2018年在科研捕鯨中共捕獲塞鯨約1600頭。雖然公約也限制帶回小鬚鯨等，但日本提出了不接受限制的「保留」申訴，因此不受限。對於北太平洋塞鯨則未提出「保留」申訴，有義務遵守限制。

(旺報 )

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