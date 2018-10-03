服務業創新智慧空間 打造科技服務Next新生活

陳秘順副司長(後排左4)帶領下，邀集曾碧雲專委(前排左2)、中國生產力中心邱婕欣協理(前排左1)、公協會代表以及企業先進與，中一電工科技股份有限公司陳旻宏副總經理(後排右2)等人，進行一場創新科技服務Next新生活企業參訪。（經濟部商業司提供）

友善列印
中時
陳信翰

經濟部商業司於10月2日在陳秘順副司長的帶領下，邀集中華民國工業協進會、中華民國工業設計協會以及企業先進一行人，舉辦一場科技服務Next新生活企業參訪。

第一站來到榮獲環保旅店殊榮「葉綠宿Green Hotel」，全棟採用熱泵加熱系統來節約能源，並以城市和旅人一同行光合作用為出發點，打造文創及環保複合空間，帶來全新體驗，還有亞太影展可以看喔，提供旅客更多住宿娛樂享受，為世界創造更多的繽紛養分，享受生活也保護地球。

第二站來到苗栗「卓也小屋」臨摹老師傅傳統藍染手作工藝秀，感受農家小徑、桐花村裡桐花巷，彷彿世外桃源，遇見台灣最美的記憶-藍染，這樣的工藝技術透過DIY，代代傳承，不該被遺忘。

第三站拜訪「中一電工」，您也可以有一位鋼鐵人電影中的AI 智能管家Jarvis，將智能科技與居家生活結合，成功打造智慧居家生活新樣貌，讓您在家也可以擁有像鋼鐵人一樣的智能生活!

陳副司長表示，為了跟上消費者求新求變習性，持續進行創新活動是服務業的業者共同挑戰。將鼓勵企業積極投入創新，結合資金補助、顧問協助、產業交流、趨勢論壇等方式，陪伴業者將創新構想在企業營運中具體落實，展現創新的市場價值和產業的影響力，促進台灣未來經濟發展。

(中時 )

交通局「鐵道為主、完全接駁」運… 保重啊！超大尺碼夫妻最怕被問到…

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