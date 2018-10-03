保重啊！超大尺碼夫妻最怕被問到這檔事

彰基體重管理中心團隊醫師、營養師、護理師的協助下，夫妻倆遠離大尺碼衣服，左一：彰基體重管理中心主治醫師黃政諺、左二：彰基體重管理中心執行長王秉彥醫師、左三：余先生；右一：彰基體重管理中心主治醫師曹連誠、右二：余太太。（吳敏菁攝）

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彰基體重管理中心執行長王秉彥醫師（左）表示，余太太（右）看著先生（中）減重手術後效果顯著，半年後也心動跟進且成功減重。（吳敏菁攝）
夫妻倆戒除過去不良飲食習慣。（吳敏菁攝）
夫妻倆目前多以蔬菜湯、菇類、豆腐為主食。（吳敏菁攝）

30來歲余姓夫妻體重曾飆破百，被稱好超速配，卻隨小娃娃誕生，擔子加重，擔心健康亮紅燈，還老被問到是否又懷孕？決心改變「保重」的生活方式，余先生進行減重手術，余太太半年後心動跟進，夫妻倆在彰化基督教醫院體重管理中心團隊協助，甩掉64公斤人肉。

30歲余先生說，從國小體重就超過理想體重，工作又因輪班，養成吃宵夜，一週五天下班後都在啃炸雞、滷味等油膩加工食品，體重隨之飆升破百，肝指數超標兩倍，媽媽也擔心他的身體狀態越來越差。

「保重啊！當爸爸了，不能太任性，替孩子想想吧？」余先生下決心，去年1月接受腹腔鏡胃縮小手術，術後體重從117公斤減至75公斤，BMI值從40.9降至26趨近正常，體脂肪從30.9％降為21.2％，肝指數回到正常值。消夜從油炸類改為豆漿和饅頭。

33歲余太太喜歡吃麵包、蛋糕，先生下班後倆人又一起吃宵夜，產後胖了20公斤，嘗試代餐、針灸、藥物控制，效果有限，看著先生手術後效果顯著，半年後也心動，跟著接受腹腔鏡胃縮小手術，改以多以蔬菜湯、菇類、豆腐為主食，從82公斤減至60公斤。

夫妻倆體態輕盈了後，余先生看店，老是被問以前那老闆呢？你是他弟弟啊？余太太告別老是被關心「幾個月了？」開心重拾年輕的健康體態，坦承為人父母後，擔子加重，更是要注意健康啊。

彰化基督教醫院體重管理中心執行長王秉彥醫師也指出，體重除了飲食和睡眠也大有關係，睡眠不夠身體無法維持正常機能運作，賀爾蒙失調往往產生肥胖問題。

彰基指出，肥胖與胰島素、瘦體素、飢餓素等有極大關係。瘦體素主要由脂肪細胞分泌作用於下視丘，可抑制食慾，飢餓素由胃部分泌，會產生饑餓感、刺激進食。國外研究，睡眠不足，瘦體素分泌跟著減少，反之飢餓素和食慾感都增加，減重需有充足睡眠和養成良好的生活作息。

(中時 )

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