台北》行俠仗義、有求必應 民眾贈王欣儀「俠女仁心」匾額

2018年10月03日 16:00 中時 張立勳

以「俠女」形象主打選戰的台北市議員王欣儀，看板矗立在街頭相當吸睛。（翻攝自王欣儀臉書）

台北市議員王欣儀延續2014年電競俠女造型，打造年底選舉宣傳看版，矗立在街頭相當吸睛。王欣儀表示，俠女形象是來自從政多年下來，對待市民總是行俠仗義、有求必應，有民眾為此致贈「俠女仁心」匾額，也因為不分黨派顏色，全力幫助弱勢的行事風格與個性，讓愈來愈多人都忍不住稱讚她「真是俠女！」

議員助理、書香公教家庭出身的王欣儀，曾是電視台新聞主播，還是勇敢堅強的單親媽媽。從昔日知名的甜美主播轉戰政壇，投身公眾服務也已長達16年，從她豐碩政績與仗義濟弱事蹟，這樣子「俠女仁心」的形象深植人心。

王欣儀說，「俠」是一個人字旁加一個「夾」，議員經常需要「夾」在市民與市府之間，讓施政更貼近民意，她擔任議員也是稟持這樣的精神，總是將自己一步一腳印地放進人群裡，不同於選舉才出現的民意代表。

市民讚揚，攤開報紙市政版，常常都是王欣儀認真用心為民眾監督政府，把關健康安全，爭取弱勢、青年婦幼、長者權益福利，或是興利地方建設的新聞，王欣儀就像遊走於鄉里的俠女，路見不平絕對是兩肋插刀，俠義相助。

王欣儀的助理指出，這樣「義無反顧」幫到底的精神，讓王欣儀從媒體到同事、民眾口耳間，有了「俠女」、「媽祖婆」甚至是「活菩薩」的稱號，王欣儀不把「議員」當作職業，而是她基於責任、使命感的志業，擔任民代不為名利，而是以熱情與熱心，堅持與服務團隊秉持「做功德、交朋友」的態度，是一位真正做公益實事的議員。

王欣儀表示，曾有一天下著大雨的晚上，接到一通陌生人來電，電話那頭是一位焦急的母親向她求救，女兒因為僵化的分組制度，無法參加全國音樂比賽，恐讓孩子多年辛苦落空，她二話不說與這名母親碰面了解情況後，經奔走協調，終於打破10年多來僵化的比賽規則，小女生後還也圓了音樂夢，奪下全國中提琴組大賽冠軍，其他20多位學生也因此有比賽機會。

此外，王欣儀在郝市府任內爭取辛亥路四段憲兵營區滯洪池，柯市府原本翻案要共構公宅，如此不但預算要增加好幾億，工期將延宕至少2年，原本中央幾億的補助款也將落空，最後經王欣儀力挽狂瀾、據理力爭，最終讓市府自知理虧趕緊修正，滯洪池如期完工運行，讓文山區終能脫離淹水惡夢。

同樣的，在寸土寸金的大安區敦南商圈，長年來卻有一處違反公安的超級大違建「成功市場」，由於多年來始終無法取得共識解決，在所有人都已不想聞問、認為是不可能任務的沈痾下，只有王欣儀一路堅持不懈，在郝市府時期通過方案預算，沒想到柯市府要暫緩重來。王欣儀再度展現她的毅力魄力，歷經多次協調爭取，讓市長柯文哲也在不得不認同合情合理合法下，已如期動工，讓改建成真。

王欣儀說，她把市井小民的事，看做是自家的大事，曾接到非選區不認識的新住民，只說有人給了電話號碼，推薦她「只有王欣儀議員會幫助弱勢」的求助電話，她就在百忙中義無反顧撩落去。

她指出，原來這位嫁來台灣的新住民，因前夫過世的債務糾紛一度情緒失控，以為新住民要輕生的警方，在好意救援過程中，因不夠細膩嚴謹，讓新住民覺得執行過當毫無尊嚴、十分委屈，卻又求助無門，孤身在外，興起輕生念頭。

經王欣儀介入協調，不但避免憾事發生，這位新住民李小姐更感嘆的說，「在台灣這塊土地上，第一次感受到被陌生人重視，體會到陌生土地上暖暖的感動與淚水！」

另外，像台北捷運孕婦專用候車區，雖然只是孕媽咪向王欣儀陳情「挺著肚子搭捷運好辛苦！配戴好孕貼紙及胸章搭捷運趕上班，幾個月來顯少人願意主動讓座，甚至有些人還會跟孕婦搶座位」。讓原本就關注婦幼權益的王欣儀，看到北捷現行親善制度的不足，積極質詢提議下，成功爭取到全路網孕婦專用候車區，讓少子化下北市的準媽咪，都能感受到育兒的友善，搭車更安全安心。

(中時 )