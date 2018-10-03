周遊譙賈靜雯不會做人 律師林智群酸：長輩不懂事 誇張！

阿姑和老公李朝永秀禮服。（中時資料照 洪秀瑛攝）

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中時電子報

資深製作人周遊（阿姑）與李朝永結婚40周年，10月8日將再辦婚禮，邀了代表作《飛龍在天》的黃維德、江宏恩、賈靜雯丶黃少祺當花童，但賈當日有事無法出席，阿姑怒轟賈：「不會做人，還會演戲嗎？」。對於此「娛樂」新聞，律師林智群表示，台語有句話叫「討人情」，人家主動回報是美事一樁；硬討人情，那就是難看！林智群更說，賈靜雯年輕不懂事沒關係，長輩不懂事，就有點誇張了！

周遊2日抱怨，她聯絡賈的媽媽2次，卻接到賈的經紀人電話，稱當天要在蘆洲拍戲沒辦法當花童，阿姑說至少來走一下，怒批「不想想妳怎麼起家的」，對賈靜雯沒親自回她很不高興：「不會做人，還會演戲嗎？」

律師林智群在臉書表示，台語有句話叫「討人情」，你對人家有恩，人家主動回報，是美事一樁；你「自以為」對人家有恩，點一下，人家面有難色，就可以收了，要硬討這個人情，那就是難看！

就算你「真的」對人家有恩，人家不願意有所表示，那是對方的問題，旁邊的人也會替你抱不平，長輩自己講出來，「除了難看，還是難看」！

「你搞一個奇怪的婚禮，自我感覺良好，是你的選擇，人家不一定要奉陪到底跟你一起胡鬧。」林智群還說，「即使當年是你發掘了賈靜雯，人家固然紅了，但你也有因此獲得好處不是嗎？」，最後更下結語：「賈靜雯年輕不懂事沒關係，長輩不懂事，就有點誇張了！」。

有網友認為林太無聊，連這種人也拿來說嘴，林智群回應：「法院處理的，除了法律外，最多的其實是人情世故，很多上法院的，與其說是法律問題，不如說是人情世故沒搞好」。

也有網友認為，「台語諺語說：『老人囡仔性』，有時候老人家比年輕人更孩子性格，別歧視老人啦。哈哈」。

(中時電子報)

文章來源：林智群臉書

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