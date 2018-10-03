萬里長城「變形」了！網嚇：密集恐懼症別看

2018年10月03日 16:04 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

對比大陸十一長假前(左)、後(右)，萬里長城人潮差很大。(圖/翻攝自微博)

萬里長城人潮密密麻麻，網友po照奉勸：密集恐懼症別看！(圖/翻攝自微博)

對比放假前長城照。(圖/翻攝自微博)

10月1日起大陸開始放「十一長假」黃金周，預估今年將超過7億人次出遊，甚至有大陸網友自嘲「又到了一年一度窮人出行的日子」。有網友在微博po出一張萬里長城照，並說滿滿人潮宛如「殭屍圍城」，其他網友看到後嚇傻，直呼：「是人類大遷徙嗎？密集恐懼症別看！」

大陸熱門旅遊景點萬里長城，一向是中外人士到訪時必朝聖的地方，最近大陸十一長假展開，人潮更是多到爆，有網友在微博分享在長城拍下的照片，只見滿滿的人潮如「喪屍」般湧出，雄偉的長城幾乎完全被密密麻麻的人群淹沒。原po無奈發文「哪裡有長城？我只能說這陣子別去大陸旅遊，因為到處都是人山人海」。

對比假期前的長城，每一個角落都塞滿了人，不但寸步難行，只能挨著前面的人龜速前進。網友看到後驚呆，紛紛回應「長城都變人牆了吧...」、「怎麼還會傻到出遊勒？又不是第一次放」、「十一長假真的別在大陸玩」；連大陸網友也嚇傻回應「人類的大遷徙？」、「看得心都顫」、「密集恐懼症別看！」。

(中時電子報)