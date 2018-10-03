希爾頓逸林酒店首度插旗台灣！12月國際品牌新飯店紛見客

2018年10月03日 15:50 中時 何書青

台北中山逸林酒店的全日餐廳。（台北中山逸林酒店提供）

台北中山逸林酒店之客房。（台北中山逸林酒店提供）

台灣新開飯店熱潮不減，國際品牌飯店紛紛加入戰局，重返台灣市場的希爾頓酒店集團來勢洶洶，除了將新開幕新北市目前唯一國際連鎖5星級飯店「新板希爾頓酒店」，集團旗下全服務品牌希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton）也首度進軍台灣，選在台北市飯店一級戰區中山區打造「台北中山逸林酒店」，將是繼台北晶華、台北老爺、大倉久和與中山雅樂軒之後，第5個中山區的國際品牌飯店，預計12月正式見客。

今年第4季就有萬豪的台北國泰萬怡酒店、洲際的金普頓大安酒店、希爾頓的台北中山逸林酒店等國際品牌的新飯店開幕；其中，首度在台插旗的希爾頓逸林酒店選擇在中山區落腳，有106間客房、1間全日餐廳與1間大廳酒吧，並融入台灣、台北與中山區在地文化特色。

台北中山逸林酒店總經理吳維寧（William Wu）表示，中山區鄰近台北車站，是台北較早開發之區域，中山北路貫穿其中，沿線擁有許多銀行、飯店，同時也為一重要交通樞紐。而中山區另一特色就是條通商圈文化，街廓裡各式充滿日式異國風格店家，加上百貨商圈、藝文展演活動林立，更讓中山區展現出其獨特魅力，這也是希爾頓逸林酒店決定選擇中山區作為台灣首個據點原因之一。

吳維寧觀察，交通條件加上條通商圈歷史淵源，中山區一帶飯店客源國籍比例以日本客為大宗，其他為台灣、中港澳、歐美、韓國與其他國家，旅遊目的商務與休閒佔比約為6比4。以中山區國際品牌競品飯店住房表現分析，年度平均住房率皆可達9成以上、平均房價落在6000元至7000元間，以台北中山逸林酒店106間房的量體來說，未來也將以此為目標。

希爾頓逸林酒店為希爾頓集團旗下的全服務高檔酒店品牌之一，而希爾頓逸林酒店目前為希爾頓集團中發展最快速的品牌，遍佈全球40個國家區域，已有超過535間的希爾頓逸林酒店（共計超過12萬3000間房間數），且持續拓展中。

(中時 )