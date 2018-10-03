台北》葛特曼指柯文哲是騙子 宋楚瑜斥：外國人不要干預我們選舉

親民黨主席宋楚瑜3日在基隆市出席中正區市議員候選人徐莉莉競選總部成立茶會。（親民黨提供）

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旺報

親民黨主席宋楚瑜3日在基隆市出席中正區議員徐莉莉的競選總部成立茶會，被問到《屠殺》作者葛特曼在台灣召開記者會，批評台北市長柯文哲是「騙子」，並指責柯文哲傳授葉克膜技術，有意無意助長了大陸活摘器官風氣時，宋楚瑜表示，台灣的醫療制度在全世界排名是很前面的，跟大家分享醫療技術，並不是犯罪。

宋楚瑜也強調，至於所謂的「仲介」，難道連旅行社、航空公司等提供其它協助的，都要移送法辦嗎？「不要選舉到了就牽拖很多事，希望外國人不要干預我們的選舉，此事應交由台灣選民來判斷，不要小看台灣！」

另外，針對府方宣布，今年APEC領袖代表為台積電創辦人張忠謀，宋楚瑜表示，祝福我們能順利參加。他認為APEC領袖會議是非常重要的場合，能夠讓世界重要經濟體了解到台灣過去所做的努力，台灣有很多可以相互合作、積極交流的經驗。

媒體問宋楚瑜，「過去兩年都是都是您代表蔡總統出席APEC領袖會議，這是沒派您，會不會覺得受委屈？」宋回應，「完全不會！」，他表示，夠為國家做事，是大家共同擔當的責任，能夠ㄧ起為國家經濟、人民福祉好好打拼，都給予祝福。

媒體又問，「會不會覺得被民進黨政府用完就丟？」宋回應，「沒有這個事啊！」他表示去年回國之後，已經向蔡總統表達感謝，讓他有機會擔任兩次APEC會議領袖代表，有機會把台灣的心聲向世界各國表達。

同時，總統府也清楚說明，肯定他在APEC會議期間的表現。媒體還詢問，「下次找你，你還接受嗎？」宋楚瑜則說，為國家做事，不是ㄧ定要擔任什麼工作，年齡不是問題，能不能夠跟上時代、了解世界發展才是重要的，把經濟民生顧好，才是全世界都重視的問題。

(旺報 )

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