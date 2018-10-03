要求鄺麗貞競而不選挨告 吳敦義：沒違法別亂扯

國民黨主席吳敦義今（3）日下午出席國民黨基隆市黨部的「行動中常委」為基隆是長參選人謝立功輔選。（張穎齊攝）

友善列印
中時

民進黨籍前立委郭榮宗指控，對違紀參選的台東縣長參選人鄺麗貞，國民黨主席吳敦義要求她「競而不選」，且傳出有「條件交換說」，已違反《選罷法》，今（3）日到北檢按鈴提告。吳敦義下午到基隆受訪時表示「沒有違法，別亂扯，黑白講！」

郭榮宗指控，吳敦義前幾天到台東輔選縣長參選人饒慶鈴，有喊出要鄺麗貞「競而不選」，其中必定有背後的條件交換，此舉已違反《選罷法第97條》「以不正當條件，意圖使人放棄選舉，等於是期約賄選」，今至台北地檢署按鈴提告。

吳敦義下午出席國民黨基隆市黨部的「行動中常委」為基隆是長參選人謝立功輔選，受訪時說「我沒有違反啊！鄺麗貞已經登記了，比照過去有例子，雖然登記競選，但不去作競選活動，那自然沒有什麼違反，郭榮宗亂扯大家不要隨意跟著亂扯喔！別黑白講！」

被問及花蓮選情，吳敦義說，蔡政府在花蓮採取非常兇猛的動作，挑了1件10幾年前不是很具體、有實證、且拖了好幾年的案子，趁選舉要到了來辦傅崐萁，這種打擊方式很不道德，如果真有錯才不會拖那麼久，竟選擇現在痛下殺手。

吳敦義表示，他過去到花蓮聽縣長參選人徐榛蔚表達對於花蓮的理想，她覺得徐很出色，雖然丈夫傅崐萁被蔡政府用一件拖了很久的案子判8月的牢獄，但明眼人都能看出。

至於基隆選情，吳敦義說，過去就是因為不夠團結，導致有勝利過也有失敗過，只要團結就能勝利，一定要一心一德、團結一致。

(中時 )

台北》葛特曼指柯文哲是騙子 宋… 代理縣長整頓 洪耀福：花蓮給民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。