要求鄺麗貞競而不選挨告 吳敦義：沒違法別亂扯

2018年10月03日 16:08 中時 張穎齊

民進黨籍前立委郭榮宗指控，對違紀參選的台東縣長參選人鄺麗貞，國民黨主席吳敦義要求她「競而不選」，且傳出有「條件交換說」，已違反《選罷法》，今（3）日到北檢按鈴提告。吳敦義下午到基隆受訪時表示「沒有違法，別亂扯，黑白講！」

郭榮宗指控，吳敦義前幾天到台東輔選縣長參選人饒慶鈴，有喊出要鄺麗貞「競而不選」，其中必定有背後的條件交換，此舉已違反《選罷法第97條》「以不正當條件，意圖使人放棄選舉，等於是期約賄選」，今至台北地檢署按鈴提告。

吳敦義下午出席國民黨基隆市黨部的「行動中常委」為基隆是長參選人謝立功輔選，受訪時說「我沒有違反啊！鄺麗貞已經登記了，比照過去有例子，雖然登記競選，但不去作競選活動，那自然沒有什麼違反，郭榮宗亂扯大家不要隨意跟著亂扯喔！別黑白講！」

被問及花蓮選情，吳敦義說，蔡政府在花蓮採取非常兇猛的動作，挑了1件10幾年前不是很具體、有實證、且拖了好幾年的案子，趁選舉要到了來辦傅崐萁，這種打擊方式很不道德，如果真有錯才不會拖那麼久，竟選擇現在痛下殺手。

吳敦義表示，他過去到花蓮聽縣長參選人徐榛蔚表達對於花蓮的理想，她覺得徐很出色，雖然丈夫傅崐萁被蔡政府用一件拖了很久的案子判8月的牢獄，但明眼人都能看出。

至於基隆選情，吳敦義說，過去就是因為不夠團結，導致有勝利過也有失敗過，只要團結就能勝利，一定要一心一德、團結一致。

(中時 )