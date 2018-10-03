承億文旅搶攻秋季旅遊市場 推出「一泊二食」專案

鄰近草悟道商圈的「台中鳥日子」，即日起推出「秋賞品味。義式饗宴」一泊二食專案。（圖／業者）

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曾麗芳
嘉義「桃城茶樣子」自即日起推出「秋季一泊二食」專案。（圖／業者）
嘉義「桃城茶樣子」自即日起推出「秋季一泊二食」專案。（圖／業者）

國內最大文創設計旅店連鎖品牌-承億文旅集團，為搶攻秋季旅遊市場，旗下分館-嘉義「桃城茶樣子」及「台中鳥日子」推出「秋季一泊二食」專案，平日雙人入住下殺5折，每人1,400元起，平日4人入住，每人1,100元起。

每年吸引近百萬樂迷朝聖的「台中爵士音樂節」，將於10月13日至21日舉辦，而「2018台中世界花卉博覽會」也將於11月登場。鄰近草悟道商圈的「台中鳥日子」，為搶攻兩大盛會的旅宿商機，即日起至11月30日推出「秋賞品味。義式饗宴」一泊二食專案，除包含自助式早餐2客，還與知名義式餐廳「曼蒂在家義大利麵」合作，可享用雙人義式套餐1客（午餐或晚餐皆可）。

此外，承億文旅集團旗下最火紅的嘉義「桃城茶樣子」，自即日起至12月28日加碼推出「秋季一泊二食」專案，包含自助式早餐2客，更能品嘗館內餐廳「隨處樂料理廚房」義法套餐2客（午餐或晚餐皆可）。

承億文旅表示，主廚採用台灣食材，法式及義式烹調，滿足台灣饕客的味蕾，主餐有主廚精緻料理的炭烤墨西哥豬排、老饕最愛的低烹胡椒風味牛排及義式奶油培根蕈菇飯，附餐有麵包、沙拉、湯品及飲品等，邀請旅人一同品嘗美味的料理。

(工商 )

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