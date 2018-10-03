宜蘭農舍浮濫 監委要求檢討

2018年10月03日 16:15 中時 鄭舲

宜蘭縣自2000年農地開放自由買賣及2006年雪山隧道通車後，農舍使用執照核發件數與密度明顯是其他地方政府數倍而高居其冠，已呈現浮濫狀態。而宜蘭縣府今年2月1日公告實施「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」第5點第2項規定，又擅自放寬農委會2015年10月21日「農舍應『臨界、臨路』興建」函示規定，雙方僵持至今爭議未消。監察院今通過監委仉桂美、李月德所提調查報告，要求宜蘭縣政府檢討改進，並請農委會確實督促該府，並對法制爭議檢討妥處。

仉桂美、李月德表示，宜蘭縣自2000年至2018年3月間核發的農舍使用執照高達6138件，無論件數或密度，都明顯高於其他地方政府而高居其冠，且該府於發照後未積極監督，導致違規使用件數居高不下。

有鑑於此，宜蘭縣政府2015年4月7日訂頒「宜蘭縣興建農舍申請人資格條件及農舍建築審查辦法」（現已廢止），率先規定農舍應「臨界、臨路」興建，試圖遏止農舍氾濫，農委會也基於農業發展條例第18條及「農業用地興建農舍辦法」第2條規定，於2015年10月21日函頒「興建農舍經營計畫書」格式，明定農舍應「臨界、臨路」興建。

監委指出，但宜蘭縣政府在今年2月1日公告實施的「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」，卻反其道而行，於第5點第2項規定：「（農舍）以矩形配置於農地之地界線側及臨接道路，『或』其他不影響農業生產環境及農村發展之適當位置」，擅自放寬農委會函示規定，已違反上級機關法令規定。

仉桂美及李月德經調查後提出調查報告，除要求宜蘭縣政府檢討改進，同時要求農委會導正宜蘭縣農舍浮濫情形，並對農委會與宜蘭縣政府之間的法制爭議，確實檢討妥處。

(中時 )