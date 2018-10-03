口足畫家「彩繪人生」畫展 彰化地檢署精彩上場

彰化地檢署檢察長黃玉垣（ 後中）邀請彰化脊髓損傷重建協會10名口足畫家到地檢署卦山藝廊舉辦「彩繪人生」聯合畫展。（鐘武達攝）

友善列印
中時
彰化地檢署檢察長黃玉垣（左）欣賞口足畫家的創作功夫。（鐘武達攝）

彰化縣脊髓損傷重建協會的10名口足畫家，都曾因身體殘缺生活變黑白，但他們克服障礙透過習畫為人生添上新色彩，彰化地檢署檢察長黃玉垣邀請他們即日起在地檢署「卦山藝廊」舉辦「彩繪人生」聯合畫展，希望他們的畫作，讓大家見證到生命鬥士的精彩。

黃玉垣說，彰脊協會的口足畫家們都是憑著不屈不撓的毅力，樂觀挑戰與積極面對，不僅讓黑白人生變成彩色，奮戰的精神更讓人欽佩，是值得學習的典範。

應邀參展的口足畫家有張永銘、廖健一、楊銀升、黃益宏、陳宗池、成宣鏞、陳柏瑋、張妙娟、黃英華、蕭嘉生，他們由指導老師趙宗宋推薦展出最得意的作品，要讓觀展者有深刻的人生領悟。

張永銘表示，1986年因車禍頸椎損傷四肢癱瘓，人生陷入低潮，所幸家人及朋友鼓勵才走出陰霾。傷後第1次接觸油畫，曾因挫折差點放棄，最後心裡有著「我不想當廢人」的念頭才能堅持起步走。

黃益宏1999年從高處摔下傷及頸椎並失去說話能力，曾經對生命絕望，他說，因為妻子的不離不棄才又燃起希望，後來加入油畫班，喜愛人物素描，希望藉由繪畫表現對妻子的感謝及深情。

一路指導學員從門外漢到獨當一面的口足畫家，趙宗宋表示，學員們開始學畫時光是要長時間咬著畫筆就很困難，何況還需要克服調色等難關，過程曾有人咬斷牙齒，但最後都熬過來，展出的每1幅畫作，都是他們奮鬥人生的寫照。

(中時 )

康芮颱風接近日本 華航、長榮及… 日花9小時用3C產品 8成國人自覺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。