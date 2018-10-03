口足畫家「彩繪人生」畫展 彰化地檢署精彩上場

2018年10月03日 16:14 中時 鐘武達

彰化地檢署檢察長黃玉垣（左）欣賞口足畫家的創作功夫。（鐘武達攝）

彰化縣脊髓損傷重建協會的10名口足畫家，都曾因身體殘缺生活變黑白，但他們克服障礙透過習畫為人生添上新色彩，彰化地檢署檢察長黃玉垣邀請他們即日起在地檢署「卦山藝廊」舉辦「彩繪人生」聯合畫展，希望他們的畫作，讓大家見證到生命鬥士的精彩。

黃玉垣說，彰脊協會的口足畫家們都是憑著不屈不撓的毅力，樂觀挑戰與積極面對，不僅讓黑白人生變成彩色，奮戰的精神更讓人欽佩，是值得學習的典範。

應邀參展的口足畫家有張永銘、廖健一、楊銀升、黃益宏、陳宗池、成宣鏞、陳柏瑋、張妙娟、黃英華、蕭嘉生，他們由指導老師趙宗宋推薦展出最得意的作品，要讓觀展者有深刻的人生領悟。

張永銘表示，1986年因車禍頸椎損傷四肢癱瘓，人生陷入低潮，所幸家人及朋友鼓勵才走出陰霾。傷後第1次接觸油畫，曾因挫折差點放棄，最後心裡有著「我不想當廢人」的念頭才能堅持起步走。

黃益宏1999年從高處摔下傷及頸椎並失去說話能力，曾經對生命絕望，他說，因為妻子的不離不棄才又燃起希望，後來加入油畫班，喜愛人物素描，希望藉由繪畫表現對妻子的感謝及深情。

一路指導學員從門外漢到獨當一面的口足畫家，趙宗宋表示，學員們開始學畫時光是要長時間咬著畫筆就很困難，何況還需要克服調色等難關，過程曾有人咬斷牙齒，但最後都熬過來，展出的每1幅畫作，都是他們奮鬥人生的寫照。

(中時 )