日花9小時用3C產品 8成國人自覺眼睛不適

2018年10月03日 16:14 中時 林周義

眼科醫學會調查發現，國人每日平均使用手機、電視跟電腦的時間飆升至9.4小時，較去年高出20%。扣除8小時睡眠時間，國人超過一半的時間都讓眼睛泡在3C產品裡。而長時間用眼，已造成8成國人自覺眼睛不適，但卻只有2成國人主動就醫。

以台北市來說，平均睡眠時間為6.8小時，而國人每天使用3C產品的時間為9.4小時，已超越睡眠時間。眼科醫學會榮譽顧問、台北市立聯合醫院眼科醫師蔡景耀表示，全台共有81％的人自覺出現眼睛不適的問題，其中排行第一的症狀為屈光不正，如近視、遠視、散光等，與3C產品的使用息息相關。

蔡景耀表示，使用3C產品時，距離、光線、時間都會對眼睛產生影響，且民眾看手機時，以低頭的姿勢最多，其次為躺臥或側躺、交通行進間及趴著滑手機。而螢幕為求畫面鮮豔，藍光、紫光的比例都比自然光線的比例高，約佔50%。因此，盯著螢幕的時間越久，視力惡化的情形越糟，孩子可由假性近視弄假成真，成人則可能出現眼睛疲勞、青光眼等症狀。

蔡景耀提醒，2歲以下的孩子應避免使用3C產品，學齡前兒童使用時間勿超過2小時，並且每用眼30分鐘，就讓眼睛休息10分鐘。另可在每日早上10點前，下午3點後外出曬太陽10幾分鐘，獲取適當的光照，並定期做眼科檢察，預防眼疾發生。

(中時 )