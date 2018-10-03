感受舊城新風貌系列活動 10月接力登場

2018年10月03日 16:22 中時 林欣儀

推動中區再生，台中市政府透過河川整治等方式，盼幫助舊城新生。(林欣儀攝)

迎接鐵路高架化全線通車，台中市政府將於10月6日起舉辦「舊城新生博覽會」系列活動，內容包括音樂會、綠柳川點燈、光影藝術與民歌演唱、戶外電影等，並邀知名歌手陳昇在柳川堤岸開唱，盼藉此重現台中百年城市風光，也為中區帶來人潮。

台中市副市長張光瑤、台鐵台中運務段段長蘇鎮霖與台中車站站長葉仁和、新民高中董事長劉昭惠等人一同剪下標示著「台中新站」的特製大型車票，象徵舊城新生列車正式啟動，也為「舊城新生博覽會」系列活動揭開序幕。

張光瑤表示，台中火車站是許多台中人共同的記憶，他居住在台中近70年，更看過舊城的繁華與沒落，而市府推動中區再生計畫、成功翻轉中區，在鐵路高架化後，盼透過三代同堂車站與綠川、柳川整治等，讓舊城獲得新生，也期待透過博覽會系列活動展示台中在時間與空間的變化。

4度榮獲傑出演藝團隊的「台灣青年管樂團」與遠赴羅馬奪得合唱雙金的「台中藝術家室內合唱團」在活動宣傳記者會上演出，博得滿堂喝采。文化局指出，10月6日開始將接續有「鐵道‧花開」站前廣場音樂會、「車頭棒電影」、「驛起‧花亮」光影藝術節及「川川市集」、「啟動綠空1908」系列活動、「Listen與民同歌」演唱會等活動，要帶動中區蓬勃。另10月27日晚間陳昇也將在柳川水岸現場開唱，要HIGH翻中區。

(中時 )