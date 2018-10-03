吳敦義赴基隆輔選　遭綠營議員隔大門嗆「死人怎麼連署？」

2018年10月03日 16:40 中時 張穎齊

國民黨主席吳敦義今（3）日下午出席國民黨基隆市黨部為基隆市長參選人謝立功輔選，吳將拳擊手套授予謝，讓謝拳打「地方治理幹話市長」的看板。（張穎齊攝）

國民黨主席吳敦義今（3）日下午出席國民黨基隆市黨部為基隆市長參選人謝立功輔選，吳將拳擊手套授予謝，讓謝拳打「地方治理幹話市長」的看板。（張穎齊攝）

謝立功打完「幹話市長」的看板後，吳敦義舉起謝的手一同歡呼，以示勝利。（張穎齊攝）

國民黨主席吳敦義今（3）日下午出席國民黨基隆市黨部的「行動中常會」為基隆市長參選人謝立功輔選，活動進行到一半出現意外的插曲。民進黨基市議員游祥耀拿著布條到黨部大門前，隔空嗆吳說，國民黨連反空汙的公投連署都作假，出現1萬多個「死人」連署，並大聲疾呼：「請教吳主席，死人怎麼連署？」

吳敦義在行動中常會中，將拳擊手套交給謝立功，而謝戴上手套後，左打「中央詐騙政府」的看板、右打「地方幹話市長」的看板，以示從民進黨政府手中奪回基隆執政權的決心。

不過，活動進行到一半，游祥耀拿著「請教吳主席，死人怎麼會連署？」的布條到國民黨基隆市黨部1樓大門口前，朝著位在2樓會議廳內的吳敦義嗆聲，指控國民黨是用什麼樣的方法，讓死人出來連署？而現場有大批警力戒備，大門深鎖，絲毫不敢大意。

游祥耀說，公投連署作假示嚴重踐踏了民意，他覺得很不可思議，國民黨居然連公投都可以作假，哪裡還有誠信可言？這個道行比茅山道士還厲害，至於吳敦義要不要回答都沒關係，若吳有擔當的話就給他一個答案說是「誤植或假新聞」，沒答案就吞下去，證明國民黨是造假的政黨。

游快閃了5分鐘左右，語畢，旋即離去。

(中時 )