不滿補助縮水 蔡秋蘭清點人數致定期會流會

無黨籍台南市議員蔡秋蘭（右）不滿民政局長同意補助區里活動的經費縮水，憤而提清點人數致定期會流會。（洪榮志翻攝）

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台南市議會定期大會3日進行二、三讀會時，無黨籍議員蔡秋蘭質疑市府地方建設與社團補助經費分配不公，「連2、3萬元也不給」，憤而清點人數杯葛審查。由於在場議員僅25人未達半數，不僅會議被迫流會，明年度台南市地方總預算也因此卡關。

市議會定期會3日的議程，包括各委員會外勘記錄報告、三讀議案第二、三讀、審議各項提案。蔡秋蘭簽到後隨即登記發言，並要求清點人數；議長賴美惠雖為緩頰宣布休息10分鐘協商，但恢復開會後，蔡依舊堅持清點人數，最後在場僅有25位議員不足半數流會。

會後，蔡秋蘭表示，賴清德擔任市長以來，市府各局處對議員辦理活動申請經費補助時，執政黨議員可拿8萬、10萬元補助款，在野黨議員則是1萬、2萬元，有時半毛錢也沒有，待遇有天壤之別。

蔡秋蘭指出，今年各區里中秋聯歡晚會地方早已規畫好，她從8月起即多次向民政局長林振祿爭取補助西港區西港里、佳里區建南里各5萬元辦活動，局長也同意。不料，會後申請經費時，區公所才告知民政局僅批准補助2萬元。

蔡秋蘭強調，林振祿開空頭支票還跳票，讓她對里長及里民無法交代，這種作為不足取，也凸顯市府官員藐視在野黨議員。

林振祿則解釋說，市府經費補助不會有大小眼，一切均依實際活動需求補助，沒有政黨之分。但因目前經費較拮据，全市700多個里可支配的經費才1500萬元，議員申請中秋、重陽節活動費用都是補助2、3萬元，最高為3萬元，此次蔡秋蘭申請5萬元，也已補助2萬元，但她仍不滿意。

(中時 )

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