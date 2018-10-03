苗栗大閘蟹上市　安心鮮甜嚐得見

2018年10月03日 16:40 中時 巫靜婷

苗栗優質大閘蟹正式上市，縣長徐耀昌(左)與農業處處長陳錦俊(右)接說讚。（巫靜婷攝）

苗栗優質大閘蟹獲上海2017年王寶和盃全國河蟹大賽金蟹獎。（巫靜婷攝）

苗栗優質大閘蟹每隻背後皆有QR碼供消費者查詢安心生產履歷。（巫靜婷攝）

涼爽的秋天來了，古話說：「九月圓臍十月尖，持螯飲酒菊花天」此時的大閘蟹膏飽滿鮮甜、肉質肥美多汁，堪稱人間極品。苗栗優質大閘蟹正式上市，經過64項藥物殘留檢驗，集結優質的養殖條件與嚴苛的生產管理，在國內的大閘蟹市場擁有舉足輕重的地位。

秋季是品蟹最佳季節，苗栗縣107年度大閘蟹養殖戶共有38戶，養殖面積大約18公頃，年放養22萬隻。苗栗縣擁有豐沛且優良的水資源，加上長年氣候穩定，非常適合大閘蟹的養殖。

苗栗縣政府與上海海洋大學技術合作，輔導養殖業者改進養殖技術，實施「綠色生態」及「疏養」的養殖模式，大幅提昇苗栗大閘蟹的品質。苗栗縣議員鍾福貴表示今年苗栗大閘蟹未受颱風影響，氣溫也較去年同時期溫和，大閘蟹多以爬上岸，產量較穩定，也比較大隻。

有鑑於過去進口大閘蟹藥檢曾被驗出有戴奧辛與違禁藥品的殘留，讓消費者卻步，苗栗縣優質大閘蟹上市之前都會經過64項藥物殘驗，通過後才給予標章。苗栗優質大閘蟹產地防偽蟹環背後的QR碼能查詢得到每隻大閘蟹的身家背景、檢驗報告及生產履歷，讓饕客們吃得安心、健康又美味。

(中時 )