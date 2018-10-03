台鐵公司化喊卡 交長：票價兩年內不漲

2018年10月03日 16:38 中時 王思慧

台鐵公司化爭議未解，之前台鐵工會要罷工抗議公司化，不過現在剩一個多月就要選舉，交通部喊卡暫停。交通部長吳宏謀表示，台鐵要公司化前有很多條件、配套準備，否則公司化沒有意義，且台鐵有很多事要做，至少在未來一兩年內，公司化、台鐵票價調漲都不是優先考量的事。

在今年6月，前交通部長賀陳旦曾指出，台鐵年金制度逐步調整、人力員額補足、車種單一化，及以中短程為經營重點等條件，都比以前成熟，目標今年下半年，要將公司化後長期營業計畫處理完成，更指出因公司化後台鐵經營成本墊高，應有合理的票價調整。此言一出，立刻引起台鐵企業工會反對，甚至表態若交通部強硬公司化就要罷工。

不過，吳宏謀今日表示，台鐵要公司化要有兩大前提，首先要妥善維護員工權益，再來也要有公司競爭力，賺錢維護員工權益，現在台鐵資產大於負債，還有土地低度使用的站，將來要怎麼做計畫變更等等，將來還是需要變成真正流動資產。

另外，台鐵車票一直說要調票價，吳宏謀說，在兩年內不會調整票價，要調漲也要有相對服務品質提升，沒有到一定服務品質，就要調票價，社會大眾不會接受。主要台鐵需要時間競爭力，台鐵很多工作要推動，包括採購新車廂、鐵道路網瓶頸、電氣化及雙軌化、健全路網、都會地區軌道高架及地下化，車輛換新優化提升等，除維持正常營運外，事實上也投入很多人力在做優化。

吳宏謀表示，現在先把手上工作盤點出可接受的里程碑，未來提升服務到什麼程度，甚至台鐵能跟公路系統、高鐵競合，台鐵哪個地方需要人力補強，都要與時俱進。何時會完成前期盤點？吳說，在年底是否先把基本資料先整理，票務系統更新，才能讓台鐵更有競爭力。公司化並非萬靈丹，配套條件做好，循序漸進，專心把目前事情推動好，上軌道比什麼都重要。

台鐵企業工會理事長張文正說，日前吳宏謀有找工會談，當時部長說「公司化有必要性沒有立即性」，並強調交通部跟台鐵工會間沒完成共識前，不會推公司化。他表示，公司化必須要有具體未來規劃和願景，否則工會反對公司化。

(中時 )