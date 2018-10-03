慢城南庄推在地觀光 展現客家之美圖

2018年10月03日 16:45 中時 巫靜婷

「幸福苗栗-打造慢活南庄」系列活動，邀請全國民眾來南庄旅遊，體驗客家之美。（巫靜婷攝）

南庄鄉鄉長賴盛為邀請全國民眾一同到南庄逗熱鬧。（巫靜婷攝）

「幸福苗栗-打造慢活南庄」系列活動，活動內容豐富精采，還有摸彩活動。（巫靜婷攝）

南庄鄉公所為推廣當地客家特色，於10月6日上午10點在南庄公有停車場舉辦「幸福苗栗-打造慢活南庄」系列活動，邀請全國民眾來南庄旅遊，體驗客家之美。南庄鄉周環繞高山、物資豐富，擁有好山好水的自然生態，鄉內居民多以客家族群居多，處處皆是濃濃的客家風情。

南庄鄉鄉長賴盛為表示南庄及三義為臺灣唯一雙慢城通過國際慢城組織認證，躋身208個會員城市，提倡「慢遊、慢活、慢食」 讓遊客以緩慢步調，體驗地方文化特色，期望遊客與在地人的互動中，能發現更多客家之美。

苗栗縣縣長徐耀昌更是大力推動「南庄兩天一夜自由行」與「南庄一日遊」行程，南庄一日遊行程將安排導覽人員沿途導覽南庄好風光，讓遊客更認識南庄純樸風情及客家古香。參與南庄一日遊的民眾，皆可獲得一份精美禮品，限額100名。

「幸福苗栗-打造慢活南庄」活動內容豐富，有創意豬籠粄DIY比賽、寫生比賽、晚會活動及炫麗煙火秀等。寫生比賽採網路報名，分組競賽，各組優勝作品前5名，頒發獎金1000元。現場摸彩活動還有電動自行車、Apple iPad、43吋電視等高達177個摸彩品，歡迎所有好朋友一同到苗栗南庄逗熱鬧。

(中時 )