第二屆旺旺孝親獎得獎名單公布 社會、學生組菁英倍出

第二屆旺旺孝親獎得獎名單公布。（圖／資料照）

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中時電子報
李家穎／台北報導

第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽得獎名單公布，經過金牌製作人陳子鴻等13位專業人士評審後，產生出前三名與十強作品，歷經初審複審決賽等三階段，分社會組和學生組選出前十強，此次參賽曲風多元，讓評審覺得驚艷。

陳子鴻表示孝親獎詞曲創作比賽難度不低，既要能創作出傳唱度高的流行歌曲，又不能太過典型，加上都是素人參賽經驗不足很不容易，這次聽了很多很不錯很有意思的作品；黃舒駿則認為表達親情在旋律上肯定是走溫暖路線，而不是獨特個性路線。

歌手品冠親唱旺旺孝親獎主題歌《孩子別忘了我》。（圖／資料照）

第2屆旺旺孝親節得獎名單：

社會組：

金：　老寶貝 音樂達人

銀：　媽媽 王尚恩

銅：　外婆的十萬個為什麼　李煊樂

十強：　媽媽的天空　蔣春虎

十強：　有你們的地方才是家　羅維真

十強：　月亮走我也走　黃柯

十強：　他們想你　王羽澤

十強：　《爸媽晚安》　許鵬

十強：　靠山　曾維廷

學生組：

金：　窮孩子的母親節　信豪

銀：　放在心上　曾筠芯

銅：　爸爸的肩　王嘉成

銅：　心願　EVELYN

十強：　愛您。爸媽　王穎輝

十強：　永恆的愛　武斐然

十強：　願你安好　翎軒

十強：　港邊　嚴德鈞

十強：　胡不歸　陳維皓

十強：　依偎　張煥

※更多得獎名單請詳閱旺旺孝親獎官方網站

(中時電子報)

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