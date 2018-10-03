防境外資金影響選舉 檢調掃蕩24家地下通匯押15人扣8億元

美元、人民幣鈔票，示意圖。（中新社）

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中時
陳志賢

台灣高檢署鑑於台灣地下通匯泛濫，影響國內金融秩序，擔心影響亞太防制洗錢組織（APG）11月對我國評鑑結果及九合一選舉，日前指示全國檢警調執行2波掃蕩地下通匯行動，共查緝24案，匯兌金額321億多元，共羈押15人，查扣8億多元現金及土地資產。

亞太防制洗錢組織（APG）安排我國進行第3輪評鑑，包括澳洲、泰國、南韓、印尼、美國、巴基斯坦等國9名評鑑員，將於11月5日至16日進行「現地評鑑」(On-Site)。

高檢署鑑於地下通匯危害金融秩序甚鉅，助長經濟犯罪滋生，並為避免境外資金以地下通匯方式影響今年九合一選舉，以及影響APG洗錢評鑑結果，邀集檢警調召開查緝地下通匯專案會議，決定台北等9個地檢署指揮警調自9月15日起至9月底執行2波專案查緝。

示意圖/中時資料照。

高檢署指出，2波共查緝24案，涉案人76人，羈押15人，交保18人、查扣及凍結犯罪所得約2億1667餘萬元、人民幣3234餘萬元、港幣783餘萬元、美金923餘萬元、股票價值約2萬7千元、土地16筆、建物22棟等不動產價值約2億795餘萬元、車輛2輛。

這24案匯兌總額約321億2443餘萬元以上，匯兌地點以大陸廈門、廣東、香港、澳門、泰國、菲律賓、柬埔寨、越南、韓國、馬來西亞、新加坡等地。

(中時 )

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