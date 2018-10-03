「網路約炮騙裸照10大渣句」第1渣句曝光

2018年10月03日 16:58 中時 張穎齊

基隆市警局婦幼隊前往五堵國小進行校園宣導。（張穎齊翻攝）

現代社會，民風漸開，昨（2）日才發生台北大直某知名汽車旅館出現「19男戰9女」的淫亂趴，足見網路約炮的猖獗，基隆市警局婦幼隊有鑑於此，整理出誘騙兒少的「10大渣句」給民眾參考，其中第一名是「我傳我的（裸照），你傳你的，這樣很公平」另外連「我只是想抱抱妳」、「天下的女人，我只要你一個」也都上榜。

婦幼隊前往五堵國小進行校園宣導，加強防治性侵害以及兒少性剝削觀念，透過法令及實務介紹讓同學了解，並避免觸法，最重要是強調身體是每個人最私有的財產，絕對不是「只要我喜歡，就可以」，本身要善盡身體管理人義務的觀念。

婦幼隊整理歷年來偵辦性侵害及性剝削案件，將常見誘騙兒少10大渣句供民眾參考：

1. 我傳我的（裸照），你傳你的，這樣很公平。

2. 你愛我的話…就傳（裸照）給我..我一定不會傳出去。

3. 老婆，我只想看你的（裸照） 。

4. 你只要出來跟我聊天，我就送iphone 給你。

5.我好累，你陪我去旅館休息一下，我不會對你怎樣。

6.我只是想抱抱妳。

7.我好痛苦，真的好痛苦，你幫我解決（性需求）……。

8.真愛我，就給我，天下的女人，我只要你一個。

9.如果你不要了，我隨時停下來，保證不會傷害你。

10.我保證最後一次（性行為／裸照），我們就分手，（裸）照片就刪掉。

最後，警方呼籲，隨著智慧型手機普遍，兒少輕易就能連上網路，因此家庭及學校教育更為重要，家長與孩子間保持密切溝通，不只是教育孩子不要輕易相信網友、不要拍攝私密照，更要勇於向性勒索說不，積極檢舉才能有效杜絕。

(中時 )