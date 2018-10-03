川普協助父母避稅 8歲就成百萬富翁

紐約時報發現，川普的父親佛雷德(左)為了逃稅，以子女的名義成立空頭公司，把資產轉移出去，川普在年幼時就已經有百萬元的財富。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國總統川普總喜歡暢談他的成功學，宣稱自己是白手創業的，但大家都知道他的父親佛瑞德·川普(Fred Trump)就是紐約著名的地產開發商，不太可能什麼都沒留給他。現在紐約時報調查發現，川普早在幼年時期就從父母那裡得到大量的財產，這是他們家的避稅手段。

紐約時報報導，川普多次宣稱他是接近白手起家，因為他的父親只留給他一點點的資產。然而紐約時報查到大量的納稅申報表和財務記錄，顯示川普從他父親那裡至少承接了大約4.13億美元(126億新台幣)的資金，早在他還在蹣跚學步就已經開始了，真的是咬著金湯匙長大。

川普在3歲時，每年就他父親的房產帝國得到20萬美元。早在8歲時就已成為百萬富翁。到了他17歲時，川普名下已有52棟公寓的部分所有權，到了他大學畢業後不久，每年已經領取相當於100萬美元的款項，隨著歲月的增長，川普從父母處得到錢還在增加，在40多歲時，每年得到超過500萬美元，直至老川普於1996年過世才停止。

紐約時報稱，他父母親為了避稅，利用子女的名義假公司，然後在不觸發轉讓與贈予的報稅金額下，將數百萬美元的資產過戶到子女名下。老川普夫婦可說是用盡種種手段在逃稅，比如低估房地產持有價值(達到數億美元)，以大幅降低稅收，再將這些房產轉讓給川普和他的兄弟姐妹。

這些財產轉移幾乎神不知鬼不覺，美國國稅局完全沒有發現這些異動，紐時發現，佛雷德與他的妻子瑪麗(Mary Trump)，向他們的孩子們轉移了超過10億美元，,理論上這麼龐大的金額，稅率是55%，也就是應該繳給國庫5.5億美元，但是老川普只支付了5%的稅，也就是5220萬美元。

紐時表示，平心而論「合法避稅」和「非法逃稅」之間的界限相當模糊，但稅務專家評論紐時的這篇調查結果，他們認為假如報導屬實，川普家族的做法似乎不只是避稅而已，已經涉及詐歉和混淆，特別是關於佛雷德把房地產的價值給打低，這已經算是造假帳的行為。

川普的律師查爾斯J哈德（Charles J. Harder）提供了一份書面聲明反駁，說紐約時報的指控完全錯誤，而且已經涉嫌誹謗。哈德又說川普與這些稅務的事情並不清楚，因為他們將這些工作委託給稅務專業人員。

紐時表示，川普當然不會因為這事遇到司法問題，因為真正的當事人是他的父母，然而若國稅局繼續追查並且成案，那麼川普有可能因稅務詐被罰款。

(中時電子報)

文章來源：Trump Engaged in Suspect Tax Schemes as He Reaped Riches From His Father

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