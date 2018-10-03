北市不動產政策大PK 丁守中姚文智猛酸柯文哲沒建樹

2018年10月03日 16:55 中時電子報 綜合報導

台北市長選舉激烈，參選人丁守中、姚文智及北市副市長鄧家基2日共同參與不動產政策論壇，針鋒相對猶如小型辯論，但因台北市長柯文哲缺席，被丁姚兩人狂酸。丁守中除批判大巨蛋、北藝中心在柯P手上淪為爛尾樓；老舊房舍按市府進度300年無法完成更新外；也批評柯P家對面的東門市場老舊昏暗，卻被柯文哲忽視了4年，「丁守中當市長，一天都不能忍受」！姚文智也批評柯文哲任內幾乎所有重大投資都停擺，還成為唯一一位任內沒有一條捷運完成的市長。

丁守中在論壇中也提出成立都市更新局、1區1亮點建設及放寬第3種住宅區容積獎勵等主張；姚文智則重提河岸Skyline政策與容積銀行。市府則由鄧家基報告市府4年來推動的都市計畫、都更、公宅等政策。不過丁守中力主把住三法定容積從現行的225%放寬到300%以加速都市更新，姚文智也認為方向大致正確。

丁守中則強調，住三的法定容積如果不從225％調高至300％，全市目前僅基隆路以西、信義路以北、復興南北路以東、市民大道以南適用300%容積，其他住三地區都是225%，就算給足最高50%容積獎勵也只能達到337.5%，所賸容積不符合都更成本，那麼多老舊公寓要如何都更？

這場「台北市長候選人對台北市不動產相關產業政策白皮書論壇」是由台北市不動產仲介經紀商業同業公會主辦。柯文哲因尚未請假參選，所以委由鄧家基出席。丁守中也笑稱，原本很希望柯文哲可以親自到場，「可以好好電他一下」。

丁守中發言時強調，北市都更案法定可以給到1.5倍容積獎勵，但許多都更案拖個10年、20年卻只給到20％。此外，他也承諾，許多人都說都更後都繳不起高額地價、房屋稅，因此未來北市都更，會繼續沿用原本稅價，絕對不加稅。

姚文智則說，市府TOD政策理論不錯，但今年4月市府通過的萬華都市計畫也沒有加入TOD概念；包租代管雖然北市是第1名，但1戶要花上5.5萬元，都需要檢討。他也主張未來把北市府變成台北都更公司，成為最大的都更公司，也可透過台北容積銀行，讓容積可以調派到適合的區域，同時兼顧古蹟保存等功能。

不過姚文智上台先播放以河岸更新為主的Skyline政策影片，卻頻頻遇到技術問題。他隨後提到東門市場長年不都更是國民黨籍市長與柯文哲共同問題，也馬上惹得台下民眾反嗆「陳水扁也當過市長」，姚文智一度動怒，出言駁斥「現在我在講話」，氣氛有些尷尬。

丁守中致詞時也說，他要推動1區1建設，包括青年公園蓋像東京的晴空塔、圓山花博公園興建主題樂園，北市士林科技園區設立青年創業育成中心，不是像柯文哲一樣，明明士林北投科技園區第一期已經整完地，卻用來堆砌廢土，鋪草坪，弄個關渡草花季掩飾無能。

他並批評，郝龍斌擔任市長時一年發出兩、三千張建照，現在卻只剩下兩、三百張，依照柯文哲遠不及前任市長的發建照速度，台北市老屋300年都沒辦法完成，對於都更，他會堅持推動，必須要用推動都市更新局專責處理都更，更要加強都市防災型都更，也獲得現場群眾不少的掌聲與歡呼。

(中時電子報)