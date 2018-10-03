新北「娃娃機」未來須離校園百米外 王威元：終於鬆一口氣

新北市三重蘆洲區市議員候選人王威元 提供

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中時電子報
綜合報導

無人店商機正夯，但許多坊間的夾娃娃機店並沒有專門的法令管制，導致菸酒檳榔、活體生物，甚至是情趣用品都可能成為娃娃機中的商品，對此，新北市三重蘆洲區市議員候選人、身兼家長會長的王威元表示，自己長期關心娃娃機可能對孩童造成的不良影響，因為自己就是孩子就讀小學的家長會長，他從年初就不時接到家長反應，許多娃娃機就開在學校附近，孩子們常把早餐錢花在夾娃娃上頭，影響學童健康，王威元認為，夾娃娃機台是一種娛樂，但密集開在學校周邊並不妥當，應與校園保持一定距離，避免孩童沉迷其中，所幸，新北市政府現在已經著手修法事宜。

新北市政府在25日的市政會議上正式通過《新北市自助選物販賣事業管理自治條例》草案，規範娃娃機必須設置在距離學校100公尺以上的場所，「場主」必須登記公司，「機台」也必須經濟部評鑑，更不能擺放情趣用品、菸酒與珠寶等物品，草案將送議會審議，最快明年上路。王威元補充說明，新北市一共有1134家夾娃娃機店，約2.2萬個機台，其中將近半數的機店，就設置在學校周邊200公尺的範圍內，過去他曾多次向市政府反應，但苦無法令可管，現在十分感謝新北新發局願意立專法管理，讓包含他在內的家長們能夠鬆一口氣。

新北市三重蘆洲區市議員候選人王威元 提供

王威元表示，專法管理夾娃娃機並非是要阻撓相關產業發展，而是在保護孩童的理念下，讓產業走向更受民眾歡迎的方向，而未來若當選議員，也會秉持這樣的初衷監督市政，在鼓勵新創產業發展與創意經營之外，輔導業者一起關注產業可能造成的社會問題也相當重要。而新北的新法令未來經過公告，將適用所有業者，但會給業者半年的時間搬遷，以尋找適合的店面，不過，一旦緩衝期過後將即刻開罰。

(中時電子報)

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