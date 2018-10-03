栗社桂冠詩集獲獎　苗縣表揚編纂人

2018年10月03日 17:02 中時 巫靜婷

苗栗縣縣長徐耀昌（左）接見表揚《栗社桂冠詩人鄒子襄》編纂人鄭錦宏（中）（巫靜婷攝）

苗栗縣縣長徐耀昌（左）接見表揚《栗社桂冠詩人鄒子襄》編纂人陳運棟（中）（巫靜婷攝）

《栗社桂冠詩人鄒子襄》編纂人陳運棟精心文獻史料研究，聚焦文史志書研究與推廣。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府出版品《栗社桂冠詩人鄒子襄》獲國史館臺灣文獻館「107年獎勵出版文獻書刊」佳作殊榮，苗栗縣縣長長徐耀昌3日上午接見表揚編纂人陳運棟、鄭錦宏，並致贈水晶獎牌各1座，肯定與感佩兩位編纂人對苗栗縣文獻史料的貢獻。

今年多達41個單位、133件出版品參加「107獎勵出版文獻書刊」評比，僅有三分之一的機會能獲獎。《栗社桂冠詩人鄒子襄》在競爭最激烈的「使用政府預算」項目中脫穎而出，榮獲佳作殊榮，實屬不易。

陳運棟表示編纂此書共花了二十餘年，歷經十餘年的文學蒐集、解析，集結了當時最傑出的詩人鄒子襄二千餘首詩作，編纂多達37萬字的內容，全書於106年2月完成出版。縣長徐耀昌感謝文史大老陳運棟與其門生鄭錦宏協力完成此作，致贈「貢獻良多」水晶獎牌各1座，對兩位編纂人提供世人了解苗栗傑出文學作品，共同打造苗栗文化人才培育的沃土給予最高敬意。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，兩位文史工作者長年精心文獻史料研究，聚焦文史志書研究與推廣，期望透過文史資料徵集與出版，提昇民眾對文化傳承的重視，延續在地歷史的記憶，活絡地方文化交流與保存。他也提到，為慶祝《栗社桂冠詩人鄒子襄》一書獲獎，自即日起至107年12月31日止，購買此書即享8折優惠。

(中時 )